A lengyel ellenzék szerint látszatváltás a kormányfőcsere

2017. december 8. 10:54

A lengyel ellenzéki pártok képviselői látszatváltozásnak nevezték Mateusz Morawiecki csütörtök este bejelentett kormányfőjelöltségét, a kormányzó Jog és Igazságosság (PiS) párt képviselői viszont az egységes csapaton belüli játékoscseréről beszélnek.

Andrzej Duda államfő várhatóan pénteken bízza meg kormányalakítással az eddigi kormányfőhelyettest, fejlesztési és pénzügyminisztert, Mateusz Morawieckit. A lemondását benyújtó Beata Szydlo eddigi miniszterelnök nem részletezte lépésének indítékait, de megköszönte a lengyelek bizalmát. "Lengyelországot és a lengyeleket szolgálni megtiszteltetés volt számomra" - írta Twitter közösségi honlapján.



A PiS több politikusa az előző napokban arról beszélt, hogy a legfontosabb társadalmi reformok beindítását követően a kormányzati ciklus hátralévő két évében a párt a gazdasági program megvalósítására fog összpontosulni.



Ryszard Czarnecki, a PiS európai parlamenti képviselője, az EP egyik alelnöke csütörtök este a TVP Info közszolgálati hírtelevízióban hangsúlyozta, hogy Szydlo továbbra is fontos posztot fog betölteni a lengyel kormányban. "Az edző - Jaroslaw Kaczynski - időnként lecseréli a játékosokat, hogy a csapat jobban játsszon" - jegyezte meg Czarnecki.



A fő ellenzéki párt, a Polgári Platform nevében nyilatkozó Tomasz Siemoniak volt nemzetvédelmi miniszter szerint Morawiecki kinevezése átmeneti megoldás. A PiS-be csak tavaly belépett kormányfőjelölt nem örvend támogatásnak a párton belül, "még jobban függ majd Kaczynski elnöktől" - vélekedett Siemoniak.



A harmadik legnagyobb parlamenti tömörülés, a jobboldali ellenzéki Kukiz´15 elnöke szerint a bejelentett változás azt jelenti, hogy a PiS "egy politikai játszma eszközeként" kezelte Szydlót. Pawel Kukiz felemlegette, hogy Morawiecki az előző, a Polgári Platform vezette kormány idején Donald Tusk akkori miniszterelnök gazdasági tanácsadója volt.



Katarzyna Lubnauer, a szintén ellenzéki Modern (Nowoczesna) párt múlt héten megválasztott új elnöke úgy látja: Morawiecki kormányfői jelölése nem változtat a kormányzáson, mivel ezt igazából továbbá is Jaroslaw Kaczynski, a PiS elnöke fogja irányítani. "Csak annyi a különbség, hogy a kormány most úgy fog tenni, mintha a gazdasággal foglalkozna" - jegyezte meg Lubnauer, aki kétségének adott hangot arra vonatkozóan, hogy Morawiecki jó gazdasági szakember lenne.



Az ellenzéki Lengyel Parasztpárt elnöke, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz üdvözölte, hogy eldőlt a több hete húzódó "kormányátalakítási filmsorozat", viszont - mint mondta - lényegében nem változott semmi, az országot továbbra is Jaroslaw Kaczynski irányítja.



Morawiecki mellett az elmúlt napokban magát Jaroslaw Kaczynskit is lehetséges kormányfőjelöltként emlegették megfigyelők, a kormánypárt vezetőségének csütörtök esti tanácskozása után viszont a jó külföldi kapcsolatokkal rendelkező volt bankelnök, Morawiecki jelöltségét jelentették be.

MTI