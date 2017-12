Saint-Barthélemy szigetén temetik el Johnny Hallydayt

2017. december 8. 12:48

Tízereket várnak szombaton a párizsi Champs-Elysées-re, ahol hatalmas méretű menettel búcsúztatják a "francia Elvisként" is ismert Johnny Hallyday francia rocksztárt.

A 74 éves korában szerdán elhunyt énekest a "népi megemlékezést" követően hétfőn temetik el a francia Antillákon, Saint-Barthélemy-szigetén, ahol az elmúlt tíz évben ideje egy jelentős részét töltötte.



Joséphine Baker 1975-ben bekövetkezett halála óta nem volt olyan jellegű és méretű búcsúztatás Párizsban, mint amilyen várhatóan Johnny Hallydayé lesz szombaton. Az afroamerikai származású francia énekesnőt, táncosnőt több mint négy évtizede 20 ezren búcsúztatták a francia fővárosban, s a szervezők legalább ennyi emberre számítanak szombaton is.



A francia elnöki hivatal tájékoztatása szerint az énekest búcsúztató gyászmenet délben indul el a Diadalívtől a forgalom elől teljesen lezárt Champs-Elysées sugárúton a Concorde-térig a monumentális Madeleine templomba, ahol a gyászmisét tartják. A konvojt mintegy 500-700 motoros fogja kísérni, "Johnny" ugyanis nagy motoros volt.



A gyászmise kezdetén Emmanuel Macron államfő mond beszédet, aki köztudottan Johnny Hallyday nagy rajongója volt, majd a zenésztársak fognak játszani.



Johnny Hallyday hazájában az egyik legnépszerűbb sztár volt, csaknem hatvanéves karrier után több mint ezer dalt és világszerte több mint 100 millió eladott lemezt hagyott maga után. A francia televíziókban és rádiókban szerda óta folyamatosan emlékeznek rá barátai, politikusok, művészek, ismert személyiségek, dokumentumfilmek és tematikus estek idézik fel hosszú és töretlen pályafutását.



A tömegeket vonzó búcsúztatása ezért különleges biztonsági és logisztikai feladatot jelent a francia hatóságoknak. Michel Delpuech párizsi prefektus tájékoztatása szerint mintegy 1500 rendőr és csendőr biztosítja szombaton a helyszíneket, miközben az Eiffel-tornyon péntektől vasárnapig a Merci Johnny (Köszönet Johnny) felirat lesz olvasható.



Az énekest hétfő délelőtt temetik el szűk családi körben Saint-Barthélémy szigetén, ahova vasárnap szállítják el a földi maradványait.



Johnny Hallyday és felesége, Laeticia 2008-ban vásárolt egy házat a francia Antillákhoz tartozó szigeten, amelyet nagyobb lányuk után a Jade nevet viseli.



Amikor szeptemberben az Irma hurrikán végigsöpört a karibi térségben, az énekes megnyitotta a házát a károsultak elszállásolására.



A franciák által egyszerűen csak Johnnynak nevezett énekes legismertebb dalait szinte minden francia ismeri, az is, aki nem volt a rajongója, számait rendszeresen játsszák a tévék és a rádiók, ő pedig az egyik leggyakrabban koncertező francia énekes volt. Még a nyári hónapokban is fellépett két legjobb barátjával, Jacques Dutronc és Eddy Mitchell énekesekkel, s az utolsó pillanatig egy új albumon dolgozott.



Népszerűsége hazájában hat évtizedig töretlen volt, csaknem minden évben jelent meg lemeze, stúdióalbuma vagy koncertválogatása, ezek közül 18 platinalemez lett, s 182 turnét énekelt végig, még 2005-ben is vezette a legjobban kereső francia énekesek listáját.



Noha zenei pályája során az angol-amerikai mintát tekintette irányadónak, Angliában és az Egyesült Államokban nem tudott átütő sikert elérni. Rajongótábora elsősorban hazájában, a franciául is beszélő európai országokban, a franciaajkú észak-afrikai területeken, valamint Latin-Amerikában jelentős.

MTI