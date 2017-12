Fazekas: van társadalmi igény az értéktárakra

2017. december 8. 14:02

A magyar értéktár mozgalom számos energiát szabadított fel, a települések értékeinek, népszokásainak megőrzésében tapasztalható aktivitás megmutatja, hogy van társadalmi igény hagyományaink megőrzésére - mondta a földművelésügyi miniszter pénteken Oroszlányban, a Komárom-Esztergom megyei Önkormányzat által rendezett Megyei Értéktár Napon.

Fazekas Sándor hozzátette, hogy a települési értéktárakban országosan 7000 tételt tartanak nyilván. Hagyományaink megőrzésével egy olyan magyar jövendőt építhetünk, amelyben a világ kihívásaihoz való alkalmazkodás harmóniában van a múlt értékeinek megőrzésével - fogalmazott a miniszter.



A Hungarikum Bizottság elnökeként a miniszter szólt arról is, hogy az értéktár legismertebb részei a világ legtávolabbi pontjain is megjelenítik a magyarságot.



Popovics György, a megyei közgyűlés elnöke elmondta, a Komárom-Esztergom megyei értéktárban jelenleg 101 tétel szerepel, majd Fazekas Sándorral közösen emléklapot adtak azon értékek gondozóinak, melyek 2017 utolsó negyedévében kerültek be a megyei értéktárba.



Az ünnepségen Komárom-Esztergom Megyéért Díjat vehetett át a komáromi Magyarock Dalszínház, Nyíri Róbert, Gyermely és Szomor plébánosa, valamint a Tatabányai Sport Club.



Komárom-Esztergom Megyéért Szakmai Díjjal ismerték el Fehér László Gábor klarinét és tárogatóművész és Erdélyi György, a bábolnai OSI Food Solutions Hungary Kft. korábbi ügyvezető igazgatójának munkásságát, valamint a tatai Kenderke Református Alapfokú Művészeti Iskolát.



A Vályi István Díjjal Kovács Attilát, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat önkéntesét, a Tatai Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökét tüntették ki.

MTI