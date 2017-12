Deloitte: három magyar cég is felkerült a listára

2017. december 8. 16:39

Az idén is három magyar vállalat került be a Deloitte Technology Fast 500 EMEA listára, amely az európai, a közel-keleti és az afrikai (EMEA) térségben a leggyorsabban fejlődő technológiai cégeket rangsorolja - közölte a tanácsadó cég pénteken az MTI-vel.

A tájékoztatás szerint a lista élén az angliai Deliveroo végzett, az online ételrendelési szolgáltatás a 2013 és 2016 közötti négy évben 107 117 százalékos bevételnövekedést ért el.



A magyar vállalatok közül a többek között big data megoldásokkal, adatvizualizációkkal és adatelemzésekkel foglalkozó Starschema, 541 százalékos árbevétel-növekedéssel, a 229. helyen zárt.



Az üzleti intelligencia megoldások, egyedi rendszerek fejlesztése, tanácsadás területen működő Hiflylabs, 348 százalékos bővüléssel, a 338. lett.



A nagyvállalati middleware és webes megoldásokra specializálódott, a technológiai oktatástól, eseti konzultációval, folyamatos üzemeltetés-támogatással és önálló fejlesztési projektek megvalósításával is foglalkozó Danubius Expert, 236 százalékos eredménnyel, a 482. pozíciót szerezte meg.



Csűrös Balázs, a Deloitte Technology Fast 500 hazai programvezetője a közleményben kiemelte, hogy a közép-európai régió egyre markánsabban képviselteti magát a listán, míg a múlt évben a térségből 39, addig idén már 62 vállalat került be az elitbe.



A listán az idén is Franciaországból található a legtöbb, 97 cég, az Egyesült Királyság lett a második a nemzetek rangsorában 92 társasággal.

MTI