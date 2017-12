Címervita - Másodfokon az UTE-nak adtak igazat

2017. december 8. 16:51

Az augusztus végén született elsőfokú döntéssel szemben pénteken egy háromtagú bírói testület másodfokon az Újpesti Torna Egyletnek adott igazat az Újpest FC-vel szemben indított személyiségi jogi perben, melyet utóbbi által bevezetett új címer miatt indított az UTE.

Wintermantel Zsolt, Újpest polgármestere Facebook-bejegyzésben számolt be a határozatról, megemlítve, hogy Roderick Duchatelet, az Újpest FC tulajdonosa még fordulhat a Kúriához, de szerinte az lenne a legbölcsebb, ha még ma bejelentené, hogy "visszaáll a régi rend".



Az Újpest FC július 3-án mutatta be az új címert, a futballcsapat honlapja szerint a több ezer beküldött szurkolói voks alapján egyértelmű eredmény született a három szavazásra bocsátott tervezet között.



A szurkolók tüntetésen követelték a régi címer visszaállítását, az UTE pedig kisebbségi tulajdonosként nem járult hozzá a változtatáshoz. Az anyaegyesület felszólította a labdarúgóklub vezetőit - Gyarmati Eszter akkori ügyvezetőt és Roderick Duchatelet tulajdonost -, hogy azonnali hatállyal szüntessék meg a törvénysértő címerhasználatot, és már akkor jelezte, hogy ellenkező esetben "jogi úton védi meg az újpesti professzionális labdarúgás tradícióját".



Duchatelet sajtótájékoztatón kijelentette, nincs visszaút, marad a lila-fehérek új címere. Hozzátette, a klub fejlődése, a brand, illetve a logóhasználati jog miatt volt szükség a változtatásra.



Ezt követően fordult bírósághoz az UTE, ám első fokon elutasították keresetét a személyiségi jogi perben, most viszont az anyaegyesületnek kedvező döntés született, ami azt jelenti, hogy a futballklubnak vissza kell vonnia az új címert, amennyiben a döntés jogerőre emelkedik.

MTI