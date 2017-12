Fedett jégcsarnok épül Szombathelyen

2017. december 8. 18:25

Több mint 2,2 milliárd forintos beruházással Szombathelyen fedett műjégpálya épül, amelynek alapkövét pénteken délután rakták le a vasi megyeszékhelyen.

A szombathelyi Tófürdő területén már meglévő szabadtéri műjégpálya megmarad, mellette épül fel az új fedett jégcsarnok, amelyben egy 60x30 méteres pálya alkalmas lesz jégkorongmérkőzések, rövidpályás gyorskorcsolya versenyek megrendezésére, valamint szeretnék Szombathelyen újra meghonosítani műkorcsolyát és a jégtáncot is.



Hende Csaba, az Országgyűlés fideszes alelnöke, a térség országgyűlési képviselője az ünnepségen a sportolás fontosságára, egészségmegőrző szerepére hívta fel a figyelmet. Szavai szerint az olyan sportcélú beruházások mint a Haladás Sportkomplexum, a felújított fedett uszoda és a megépülő fedett jégcsarnok egyszerre szolgálják az élsportot és a tömegsportot, valamennyi szombathelyi számára épültek és várják a fiatalokat.



Puskás Tivadar (Fidesz-KDNP), Szombathely polgármestere az ünnepségen arról szólt, hogy 1987-ben már a szabadtéri műjégpálya átadásakor szóba került a fedés szükségessége, de anyagi források hiányában nem volt rá lehetőség. Szavai szerint külön öröm, hogy most egy új fedett jégcsarnok épülhet fel 450 fős lelátóval, öltözőkkel, kiszolgáló helyiségekkel.



Kovács Zoltán, a Magyar Jégkorong Szövetség szakmai alelnöke azt hangsúlyozta: a szombathelyi jégkorongcsapat az utánpótlás versenyeken eddig is eredményesen szereplő Pingvinek számára nagy előrelépést jelenthet, hogy a létesítmény felépülése után évente 11 hónapot edzhetnek.



Zelevics Ferenc, a Szombathelyi Pingvinek Jégkorong Klub elnöke az MTI-nek elmondta: tao-forrásból és támogatásokból származik a fejlesztéshez szükséges pénz 70 százaléka, a 30 százalék önerőt pedig a terület megvásárlásával sikerült felmutatniuk.



Közölte azt is: napokon belül megkezdődik a fedett jégcsarnok építése, a munkálatok várhatóan 18-24 hónapig tartanak.

MTI