Friss arcra volt szüksége a lengyel kormánypártnak

2017. december 8. 22:16

Friss arcra volt szüksége a lengyel kormánypártnak, úgy érezte, egy sikertárcát irányító politikussal, a fejlesztési és pénzügyminiszterrel jó alappal fordulhat rá a következő két évre, amely a választásokhoz vezet - mondta Dobrowiecki Péter Lengyelország-szakértő pénteken az M1 aktuális csatorna műsorában.

Dobrowiecki Péter, az Antall József Tudásközpont munkatársa közölte: a kormányalakítással megbízott Mateusz Morawiecki a pénzügyi világból jött, tíz éven át sikeres bankárnak számított, ráadásul részt vett a lengyel EU-csatlakozás pénzügyi részleteinek kidolgozásában is, így Nyugat-Európában is ismertebb embernek számít.



Arra a felvetésre, hogy Mateusz Morawiecki korábban tagja volt Donald Tusk, az Európai Tanács elnöke, volt lengyel miniszterelnök stábjának is, a szakértő úgy válaszolt: Morawiecki nem tagadta meg korábbi önmagát, és ez "egyfajta hitelességet is adott neki".



Jelezte: nem lesz könnyű dolga Mateusz Morawieckinek, de amíg élvezi a pártelnök bizalmát, nem tartja valószínűnek, hogy "komolyabb veszély érhetné".



Felhívta a figyelmet arra is, hogy Jaroslaw Kaczynski, a kormányzó Jog és Igazságosság (PiS) párt elnöke nem véletlenül nem lett miniszterelnök; tudja, hogy elég alacsony a támogatottsága a lengyel belpolitikai színtéren, de erős pártvezetőként "kézben tartja" a miniszterelnököket.



Dobrowiecki Péter szerint tiszta lappal nyit most Lengyelország, mert hiába ugyanaz a kormány, mégis olyan ember lesz a miniszterelnök, akinek a nevéhez nem kötik azokat az intézkedéseket, amelyek leginkább kivívták a nyugat-európai vezető hatalmak nemtetszését. Ezért, legalábbis a kezdetekben, nagyobb esélyekkel láthat hozzá egy esetleges kompromisszum kidolgozásának - tette hozzá a szakértő.

MTI - M1