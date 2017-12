Pécsi díszdoktorrá avatták Donald Tuskot

2017. december 8. 22:50

Hitet tett az Európai Unió mellett és méltatta a közösség értékeit az Európai Tanács elnöke pénteken a baranyai megyeszékhelyen, ahol díszdoktorává avatta a Pécsi Tudományegyetem (PTE).

Hiszek az Európa Unió jövőjében és céljában az euroszkepticizmus jelenleg érzékelhető trendje ellenére is – jelentette ki Donald Tusk. A korábbi lengyel miniszterelnök a doctor honoris causa címről szóló oklevél átvétele után személyes hangú köszöntőjében több irodalmi és zenei példát említve méltatta a magyar kultúrának a saját és honfitársainak életében betöltött szerepét, és úgy fogalmazott: “európainak lenni ok a büszkeségre”. Véleménye szerint Európának továbbra is megvan az esélye arra, hogy a jövőben is “a világ legjobb helye”, a szabadság és kultúra egyedülálló, különleges területe legyen.

Bódis József, a Pécsi Tudományegyetem rektora díszdoktorrá avatja Donald Tuskot, az Európai Tanács elnökét Pécsen 2017. december 8-án (MTI Fotó: Sóki Tamás)

Donald Tusk azt mondta: a migrációs válság “az agresszív szomszédoktól” érkező fenyegetéssel együtt egyszerre mutatta meg az európaiaknak, hogy a közös terület és a közös határok mit jelentenek. Ahogy meg kell védenünk külső határainkat, ugyanúgy meg kell védenünk országainkat a rasszizmustól és az idegengyűlölettől – hangoztatta az Európai Tanács elnöke. Álláspontja szerint meg kell próbálni összebékíteni a biztonság iránti igényt a szabadsággal, és az ellenőrzés iránti igényt a nyitottsággal.

Európa kulturális jelenség is – mondta az Európai Tanács elnöke. Stefan Chwin lengyel író sorait idézve azt mondta: az európai városok központjában álló városháza és a piactér a kontinens védjegyét jelentik, úgy, ahogy a múltban a székesegyházak sok kilométerről látható tornyai jelentették a védjegyet. Ezt a hármasságot Donald Tusk a felsőoktatásra és a tudományokra utalva az egyetemmel egészítette ki, hangsúlyozva, hogy Pécs – legrégibb magyar egyetemével, nevében az öt templommal – méltó arra, hogy Európa metaforája legyen.

A díszdoktorrá avatott Donald Tusk, az Európai Tanács elnöke beszédet mond a Pécsi Tudományegyetem ünnepségén 2017. december 8-án (MTI Fotó: Sóki Tamás)

A lengyel Európa-politikus hangsúlyozta: Európa a politikai értékek közössége is. Ezen értékek között – tette hozzá – mindig a szabadságot teszi első helyre. Megjegyezte: nem mindenki ért egyet ezzel a sorrenddel. Számára a legfontosabb európai értékeket változatlanul az emberi és polgári jogok, a szólás- és lelkiismereti szabadság, a jogállamiság, valamint a kisebbségi jogok tisztelete jelentik. Továbbélésüket – véleménye szerint – kizárólag a liberális demokrácia garantálja.

A pécsi egyetem korábban az MTI-hez eljuttatott tájékoztatója szerint az Európai Tanács elnökének díszdoktori címre felterjesztésben az áll: a történész végzettségű lengyel politikus hazai és európai életműve szorosan kötődik a magyar, a regionális és az európai történelemhez, és Donald Tusk méltó arra, hogy elnyerje ezt a címet. Kifejtették: Donald Tusk volt az első olyan európai politikus, akinek kelet-közép-európaiként “egy nem könnyű korszakban vezető szerep jutott az egyesült Európa élén”. Egyben egyike azoknak az európai államférfiaknak, akik mindig is segítették a visegrádi országok együttműködését.

Bódis József rektor az idén alapításának 650. évfordulóját ünneplő pécsi egyetem jubileumi eseményeinek zárórendezvényén reményének adott hangot, hogy Donald Tusk díszdoktorrá avatásával a PTE tovább erősödik, egyúttal fontos feladatnak nevezte az intézmény nemzetközi kapcsolatainak erősítését. Páva Zsolt (Fidesz-KDNP), Pécs polgármestere köszöntőjében felelevenítette a több száz évre visszatekintő lengyel-magyar barátságot és a közép-európai országok együttműködésének fontosságát is hangsúlyozta.

hirado.hu - MTI