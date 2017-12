Őrizetbe vették Kijevben Miheil Szaakasvilit

2017. december 8. 23:47

Őrizetbe vették Kijevben az ukrán hatóságok Miheil Szaakasvili volt odesszai kormányzót, az Új Erők Mozgalma nevű, általa Ukrajnában alapított párt vezetőjét - közölte párttársa David Szakvarelidze péntek este a Facebookon.

A hírt megerősítette Jurij Lucenko főügyész is, aki szintén a Facebookon közzétett bejegyzésében azt írta, hogy Szaakasvilit előzetes fogdába vitték, Szakvarelidze közlése szerint az Ukrán Biztonsági Szolgálatéba (SZBU).



Marjana Pocstar, a georgiai származású politikus pártjának sajtótitkára az Ukrajinszka Pravda hírportálnak azt mondta, hogy a rendfenntartók ostromot indítottak Szaakasvili támogatóinak a parlamentnél lévő sátorvárosa ellen. A helyszínről közvetítő NewsOne ukrán hírtelevízió képsorain éjfél előtt nem sokkal még nem volt jele rendőri ostromnak. Az Ukrajinszka Pravda később a belügyminisztériumból származó információra hivatkozva azt jelentette, hogy a rendfenntartók egyelőre nem készülnek feloszlatni a tüntetést.



Szaakasvilit nem a tüntetők táborában fogták el, a sátorvárost ugyanis ukrán sajtójelentések szerint még délelőtt elhagyta. A főügyész szavai szerint a hatóságok felderítették hollétét a városban, és így vették őrizetbe. Ezt később az országos rendőrség is megerősítette honlapján megjelentetett közleményében hangsúlyozva, hogy a sátoros demonstráció területére nem mentek be rendfenntartók.



Az Ukrajinszka Pravda szerint a bíróságnak 72 órája van dönteni arról, hogy házi őrizetbe helyezi-e a politikust, vagy továbbra is előzetesben marad. A főügyészségnél azt mondták: kétséges, hogy házi őrizetben lehet az ellene indított eljárás alatt, mivel megszökött, amikor korábban őrizetbe vették.



Az ukrán hatóságok kedden vették először őrizetbe Szaakasvilit kijevi lakásában. A politikust azonban nem tudták elszállítani, mert hívei blokád alá vonták azt a rendőrségi mikrobuszt, amibe beültették, majd felfeszítették a jármű ajtaját és kiszabadították. Ezután a volt kormányzó gyalogosan, hívei gyűrűjében az ukrán parlamenthez vonult, ahol támogatói már hetek óta tüntetnek. Szaakasvili péntek délelőttig az ott létesült sátortáborban tartózkodott.



A főügyészség már kedden körözést adott ki ellene, és az elfogató parancsot továbbította a rendőrségnek.



Petro Porosenko ukrán elnök július végén megfosztotta ukrán állampolgárságától Szaakasvilit, akit maga nevezett ki 2015 májusában Odessza megye kormányzójává. Később azonban megromlott közöttük a viszony, főként azért, mert a georgiai politikus több ízben korrupcióval vádolta meg a kijevi központi vezetést. Szaakasvili hontalan lett, mivel kormányzói kinevezésekor lemondott korábbi georgiai állampolgárságáról. Georgiában, ahol 2004 és 2013 között államfői tisztet töltött be, hatalommal való visszaélésért már korábban eljárást indítottak és nemzetközi körözést adtak ki ellene.



Ukrajnában a főügyész szavai szerint azzal gyanúsítják, hogy erőszakos hatalomátvételre készült Ukrajnában a 2013-2014-es kijevi Majdan-tüntetésekkel megbuktatott Moszkva-barát ukrán vezetés - az Oroszországba menekült Viktor Janukovics posztjáról leváltott volt ukrán elnök - környezetével együttműködve.

MTI