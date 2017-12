Hétfőn vizsgálatot indíthatnak Havas zaklatási ügyeiről

2017. december 9. 16:26

Megszólalt az ATV

Németh Szilárd, az ATV vezérigazgatója hétfőn egyeztet arról, indítsanak-e vizsgálatot Havas Henrik ügyében, akit már két ismert nő vádol szexuális zaklatással – tudta meg az Origó. Időközben az is kiderült, Havas Henrik nem mondott igazat, amikor azt írta a Facebookon, a vezérigazgató megígérte neki, hogy az ATV egy őt támogató nyilatkozatot fog közzétenni.

Baukó Éva bejelentését követően Németh Szilárd azt nyilatkozta, hogy az erőszak minden fajtáját elutasítják, de a konkrét ügyben egyelőre a televíziónál hivatalos eljárás nem indult, ettől függetlenül tájékozódnak az érintettektől. Miután újabb televíziós személyiség, Molnár Anikó vádolta meg szexuális zaklatással Havas Henriket, az Origó arra volt kíváncsi, most már indítanak-e vizsgálatot a szexuális zaklatással vádolt ATV-s műsorvezetővel szemben – olvasható az Origón.

Mint ismert, szombaton az ATV vezérigazgatója elérhetetlenné vált, de az Origónak végül mégis sikerült beszélni vele. „Hétfőn a vezetőséggel a sajtóban megjelent cikkeket átnézzük, és néhány napon belül döntünk a hogyan továbbról. Nyilván új hírek jelentek meg a sajtóban, ezekről még nem tudtunk beszélni. Még egyszer azt tudom mondani, amit korábban is mondtam, és ebben következetesek leszünk: amennyiben beigazolódik bármelyik kollégánkról is – és most általánosságban beszélek – hogy egy szexuális zaklató, és ez egyértelműen bizonyítást nyer, akkor azt nem tűrjük meg az ATV-ben” – fogalmazott Németh.

Arra a kérdésre, hogy mit tekintenek „egyértelmű bizonyításnak”, Németh Szilárd azt mondta, nem fogják megvárni az esetleges bírósági eljárásokat. „Mi magunk megvizsgáljuk, és az alapján döntünk. Arról, hogy ebben a konkrét esetben lefolytatunk bármilyen vizsgálatot, a vezetőség meghallgatása után döntök. Most hétvége van, mindenki a családjával van” – fogalmazott az ATV első embere.

Havas Henrik korábban azt írta a Facebook-oldalán, hogy a csatorna kiáll mellette, és egy támogató közleményt is közzé fog tenni. Németh Szilárd az Origó kérdésére azt mondta: ő ilyet nem ígért. „Havas Henrik ezt a nyilatkozatát nem egyeztette az ATV-vel, az említett telefonbeszélgetés arról szólt, hogy én elmondtam neki, hogy mit fogok nyilatkozni a sajtóban. Erre ő úgy emlékszik, hogy támogató közleményt adunk ki” – tette egyértelművé havas állításait Németh.

Újabb zaklatási váddal néz szembe Havas

Baukó Éva után Molnár Anikó, a TV2 Nagy Ő című műsorának egykori szereplője is azzal vádolta Havas Henriket, hogy többször zaklatta őt szexuá­lisan. A csatorna Tények című műsorának adott interjúban állította: közös munkájuk idején szexuális segédeszközök is ki voltak készítve, Havas megcsókolta, és arra is kérte, hogy fogja meg a nemi szervét. Mindez annak tükrében érdekes, hogy Havas Henrik az ATV Havas a pályán mai műsorának előzetesében kijelentette, mindenkit beperel, mert ő azt állítja, nincs Baukó-ügy.

Azt egyelőre nem tudni, hogy a zaklatási ügybe keveredett televíziós személyiség kik ellen és pontosan milyen eljárásokat kezdeményez, de azt egyértelművé tette, hogy pereskedik és végigcsinálja.

Emlékezetes, Baukó Éva, az egyik valóságshow-ból elhíresült nő beszámolója szerint Havas Henrik szexuálisan zaklatta, sorozatosan molesztálta őt nyolc évvel ezelőtt.

Közben a 888.hu arról adott hírt, hogy belső vizsgálatot indít Havas Henrik miatt a kisoroszi önkormányzat, ahol a Jobbik elnökéről könyvet írt balliberális újságíró a helyi képviselő-testület tagja.

