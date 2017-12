NB1 - nyolc év után győzte le a Diósgyőr a Debrecent

2017. december 9. 18:12

A Diósgyőr 3-2-re legyőzte a vendég Debrecent Mezőkövesden a labdarúgó OTP Bank Liga 19. fordulójában, szombaton.

A miskolciak több mint nyolc év után nyertek bajnoki találkozón a hajdúságiak ellen, ezt megelőzően legutóbb 2009. július 25-én örülhetett a DVTK.



OTP Bank Liga, 19. forduló:

Diósgyőri VTK-Debreceni VSC 3-2 (2-1)



Mezőkövesd, 1655 néző, v.: Bognár

gólszerzők: Ugrai (12.), Karan (17.), Busai (76.), illetve Takács T. (36.), Tőzsér (82., 11-esből)

kiállítva: Jovanovic (45+1.), Ferenczi (96.)

sárga lap: Vela (53.), Kocsis (73.), illetve Könyves (53.), Kinyik (55.), Ferenczi (95., 96.)



Diósgyőri VTK: Antal - Nagy T., Lipták, Karan, Tamás - Kocsis, Vela, Busai (Eperjesi, 89.) - Joannidisz (Szarka, 75.), Ugrai (Tóth B., 95.), Bacsa



Debreceni VSC: Novota - Bényei (Sós, 87.), Szatmári, Ferenczi J., Kinyik - Bódi, Tőzsér, Jovanovic, Varga K. (Filip, a szünetben) - Könyves, Takács T. (Mengolo, 71.)



Nagy lendülettel és jól kezdett a Diósgyőr, amely bő negyedóra elteltével már két góllal vezetett. Ettől érthetően kissé össze is zavarodott a Debrecen, de a miskolciak nem tudták lezárni a mérkőzést. A Loki a félidő hajrájában szépített, közvetlenül a szünet előtt azonban nehéz helyzetbe került, mivel a magáról megfeledkezett Jovanovicot kiállította a játékvezető.



A fordulást követően a DVTK biztosan őrizte előnyét, s kissé átadta a területet a Debrecennek: erre kis híján ráfázott, de Ferenczi lövése a kapufán csattant. A diósgyőriek terve azonban bejött, mivel a hajdúságiak túlságosan is kitámadtak, labdavesztés után pedig a DVTK egy villámgyors kontrával növelte előnyét.



A Debrecen nem adta fel, és újra nagy lendülettel támadott, a védő Ferenczi újfent hatalmas helyzetet hagyott ki, de rögtön ezután Tőzsér szépített, nyílttá téve ezzel az utolsó tíz percet. A Debrecennek meg is voltak a lehetőségei, de az eredmény már nem változott. A vendégcsapat a találkozót kilenc emberrel fejezte be.

MTI