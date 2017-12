NB I - Győzelmével őszi első a Ferencváros

2017. december 9. 22:02

A Ferencváros legyőzte vendégként a Vasast a labdarúgó OTP Bank Liga 19. fordulójának zárómérkőzésén, a Szusza Ferenc Stadionban.

A szombat esti találkozón két perccel a kezdés után és két perccel a vége előtt szerzett gólt az FTC, amely ezzel az élen zárja az évet.



A Vasas legutóbb a Haladás elleni pótolt mérkőzését nyerte meg október közepén, azóta hét találkozón nem tudott győzni, s ezek közül ötön vesztesen hagyta el a pályát.



OTP Bank Liga, 19. forduló:

Vasas FC-Ferencváros 0-2 (0-1)



Szusza Ferenc Stadion, 1800 néző, v.: Pintér

gólszerző: Lovrencsics B. (2.), Gorriaran (92.)

sárga lap: Szivacski (59.), illetve Spirovski (89.)



Vasas: Kamenár - Benes, Burmeister, Vaskó - Szivacski (Vogyicska, 82.), Berecz, Vida, Gaál, Remili (Ferenczi, 79.) - Pavlov, Ádám



Ferencváros: Dibusz - Lovrencsics G. (Pedroso, a szünetben), Otigba, Blazic, Botka - Leandro, Spirovski, Gorriaran - Paintsil, Varga (Batik, 81.) - Lovrencsics B. (Priskin, 79.)



Alig kezdődött el a mérkőzés, máris vezetést szerzett a Ferencváros: a 2. percben Lovrencsics Balázs fejelt a kapuba Varga Roland szöglete után. A folytatásban egy darabig a FTC játszott mezőnyfölényben, de aztán a Vasas felbátorodott, majd az utolsó negyedórára át is vette az irányítást. A pályaválasztó csapat többször is veszélyeztette a Ferencváros kapuját, ám nem jött össze neki az egyenlítés.



A második félidőben is a Ferencváros kezdett jobban, és a kapura lövések számát tekintve csakhamar egyértelműen fölénybe került. Bár a zöld-fehérek győzelme időnként veszélyben forgott, a Vasas nem tudott pontot szerezni, sőt a végén nagyon kitámadott és egy ellenakcióból a ráadásban újabb gólt kapott.

A Ferencváros zárja az élen az évet a labdarúgó OTP Bank Ligában, miután a szombati, 19. fordulóban begyűjtötte a három pontot a Vasassal szemben, míg az eddig éllovas Videoton kikapott Szombathelyen.

A forduló zárómérkőzésén az FTC 2-0-ra győzött a Szusza Ferenc Stadionban.



A Videoton délután egészen a ráadásig döntetlenre állt a Haladás vendégeként, de végül pont nélkül kellett távoznia.



A harmadik helyezett Debrecen sem szerzett pontot, mivel kikapott Mezőkövesden a Diósgyőrtől úgy, hogy egy félidőt emberhátrányban játszott, a lefújás előtti percben pedig kilenc emberre fogyatkozott.



A negyedik Honvédnál ugyanakkor a Paks elleni győzelem sem volt elég ahhoz, hogy a vezetőedző megtarthassa állását: a címvédő kispesti klubnál azonnal hatállyal bontották fel a holland Erik van der Meer szerződését.



OTP Bank Liga, 19. forduló:



Swietelsky Haladás-Videoton FC 1-0

Budapest Honvéd-Paksi FC 1-0

Balmaz Kamilla Gyógyfürdő-Mezőkövesd Zsóry FC 0-0

Puskás Akadémia FC-Újpest FC 2-1

Diósgyőri VTK-Debreceni VSC 3-2

Vasas FC-Ferencváros 0-2



A tabella:



1. Ferencvárosi TC 19 12 5 2 38-17 41 pont

2. Videoton FC 19 11 5 3 41-22 38

3. Debreceni VSC 19 9 4 6 34-23 31

4. Budapest Honvéd 19 8 4 7 31-30 28

5. Újpest FC 19 6 8 5 26-25 26

6. Diósgyőri VTK 19 7 4 8 32-30 25

7. Paksi FC 19 6 6 7 27-30 24

8. Puskás Akadémia 19 6 5 8 26-31 23

9. Vasas FC 19 6 3 10 24-37 21

10. Swietelsky Haladás 19 6 2 11 19-33 20

11. Balmaz Kamilla 19 4 7 8 24-28 19

12. Mezőkövesd Zsóry FC 19 3 7 9 20-36 16



A 20. forduló programja:

február 24.:



Ferencváros-Budapest Honvéd

Videoton FC-Vasas FC

Mezőkövesd Zsóry FC-Puskás Akadémia FC

Debreceni VSC-Balmaz Kamilla Gyógyfürdő

Paksi FC-Diósgyőri VTK

Újpest FC-Swietelsky Haladás

MTI