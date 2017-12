Bajban Havas - Baukó családja bocsánatkérést vár

2017. december 9. 23:18

Baukó Éva édesanyja a TV2 hírműsorának adott interjújában azt mondta: nekik is nehéz újra átélni azt, amit lányuk annak idején mesélt nekik.

Az egyik kereskedelmi tévén futó valóságshow egykori szereplője hétfőn tett közzé egy bejegyzést, amiben egy ismert ember szexuális zaklatásáról számolt be. Először még nem említett konkrét nevet, de még aznap délután kiderül, hogy Havas Henrikről van szó. Havas azonban mindent tagad, a Jobbik párt tévéjében arról beszélt, hogy nem volt szexuális zaklatás.

Azt is mondta, Baukó Éva nem is volt az asszisztense. Baukó erre úgy reagált: tanúkkal tudja igazolni, hogy volt főnöke hazudik, amikor azt mondta, nem is dolgozott nála.

Anyja, Baukó Györgyné a műsorban elmondta: Havas Henrik a lánya példaképe volt ,és örült, hogy mellette dolgozhat.

Baukó Éva hírműsornak adott interjújában megrendülten és őszintén mesélt arról, hogyan ismerkedett meg Havas Henrikkel, és arról is, milyen bizarr szexuális szolgáltatást várt volna el tőle az asszisztensi munkája mellett.

Az édesanyja azt mondta, ő már csak annyit szeretne, ha Havas elismerné, amit tett.

