Iszlamista propaganda a grazi mecsetekben?

2017. december 9. 23:56

Egy frissen lebukott iszlamista ügye után derült ki, hogy mi folyik az osztrák mecsetekben: a hetekben fogtak el egy migránst Stájerország fővárosában, aki állítólag merényletet tervezett Graz karácsonyi vására ellen – írja a 888.hu.

Az ügyet követő nyomozásból kiderült, hogy nagyjából a grazi mecsetek felében a radikális iszlám népszerűsítése zajlik. A Kronen Zeitung idéz egy tanulmányt, mely szerint a nagyjából 20 (nem lehet tudni a pontos számukat) grazi mecset közül tizenegyben a radikális iszlámmal összefüggő tevékenységet folytatnak – olvasható a 888.hu-n.

Bizonyítékok is vannak arra, hogy több olyan migráns is megfordult a grazi mecsetekben, aki az Iszlám Állam oldalán harcolt, vagy harcol ma is, tehát valódi terroristákról van szó. A korábbi években tartottak már több nagyobb razziát is a városban a hatóságok, ekkor is fény derült arra, hogy terroristákat nevelnek a mecsetekben. Volt olyan ugyan, hogy be is zárattak egy-egy imahelyet, de ez nem oldotta meg a problémát.

A mecsetekben főleg balkáni és afgán migránsokat próbálnak radikalizálni, több esetben is sikerrel. A legutóbbi letartóztatás ugyan megelőzött egy tragédiát, de nem oldotta meg a problémákat.

hirado.hu - 888.hu