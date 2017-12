„Visszás és szánalmas Havas Henrik viselkedése”

2017. december 10. 13:01

Visszás és szánalmas Havas Henrik viselkedése és magyarázkodása – mondta Huth Gergely, a Pesti Srácok főszerkesztője az Origónak. A politikai vitaműsorokban gyakran szereplő főszerkesztőt arról kérdezte a hírportál, szerinte miért hallgat az ellenzéki média, és szerepelhet-e még politikai műsorokban egy szexuális zaklatással duplán vádolt újságíró.

„Ami minket zavar, és ezt már több cikkben is nyilvánvalóvá tettük, az az elképesztően farizeus kettős mérce, ami ebben az ügyben is jelentkezik. Ha az ellenzéki tüntetések szereplőjének, Schilling Árpádnak a felesége ad elő egy évtizedekkel ezelőtti, állítólagos történetet, abból országos botrány lesz és a közéletből, művészvilágból való teljes kivégzés a következménye, ha egy ugyanilyen súlyú történetet ad elő egy baloldalon kedvelt, illetve most már a Jobbiknál is nagyon kedvelt médiaszemélyiségről két hölgy, akkor mély hallgatás van” – mondta Huth Gergely az Origónak.

Havas Henrik (MTI Fotó: Rózsahegyi Tibor)

A Pesti Srácok főszerkesztője arról beszélt, nem lehet nem észrevenni, hogy az állítólagos objektivitásukra büszke lapokban, az Indextől kezdve az RTL Klubon át az Átlátszóig vagy a 24-ig egyetlen szó nem esik a Havas-ügyről.

Miért hallgat az ellenzéki média?

A politikai műsorokba gyakran hívott újságíró szerint az ellenzéki média itthon politikai eszközként használja ezeket a zaklatási botrányokat, pedig szerinte a valódi eseteket komolyan kellene venni. Pontosan ez a baj ezekkel a hecckampányokkal, hogy az igazi áldozatokról terelik el a figyelmet. Egy művészvilágon belüli leszámolásként kezdődött a történet, és most folytatódik a politikai szférában, ebbe zavartak bele a Havas Henrikről kiszivárgott információk, az őt ért vádak – mondta Huth Gergely, aki úgy látja, hogy a kettős mérce oka Havas múltjában is keresendő.

„Maga Havas rendszerváltó újságírónak, a rendszerváltás emblematikus figurájának tartja magát. A Pesti Srácokban már több oknyomozó cikkben rántottuk le róla a leplet, erről ugyanis szó sincsen. Ő az állambiztonsági iratokban módszeresen modellváltásnak nevezett, irányított rendszerváltásnak volt a vezéralakja. Akkor volt nagyszájú, amikor ezt felülről megengedték és megparancsolták neki. Egy konkrét ügyben, ami nagyon izgalmas, le is lepleződött Havas Henrik és az ügynök haverja, állandó akkori kérdező társa, Forró Tamás.”

Lejáratás az MSZMP PB megrendelésére

A cikk szerint – mely miatt sem Forró, sem Havas nem kért helyreigazítást, és nem is perelt – az MSZMP politikai bizottságának, az akkori állambiztonsági szolgálaton keresztül érkezett utasítását, hogy a rendszerváltás legendás alakjából, Krassó Györgyből „hülyét kell csinálni”, az akkor induló NapTV-ben Forró és Havas szolgalelkűen végrehajtották.

„Én azt mondom, hogy egyenlő mércével kell mérni, tehát ha az ATV-ben a Marton László-ügy sztori, akkor a Havas-ügy is legyen az. Ha Marton Lászlót, vagy az Operettszínház művészeti vezetőjét eltávolítják az állásából hasonló vádak miatt, akkor függesszék fel Havas Henriket is” – mondta Huth Gergely, végül azt is hozzátette, hogy ha bűncselekmény történt, az áldozatok tegyenek feljelentést a zaklató ellen, vagy induljanak személyiségi jogi perek.

Arról, hogyan működött az állampárti lejárató-gépezet, és a III/III, az állambiztonság egésze hogyan fonta át az akkori újságírótársadalmat annak érdekében, hogy az MSZMP érdekeit harsogják a médiában itt olvashat részletesebben. A történészi munkát számtalan egykori belsős, állambiztonsági irat hitelesíti.

