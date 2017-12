Pártot alapít a volt román miniszterelnök

2017. december 10. 16:48

A Románia 100 platformból néhány hónapon belül egy politikai párt fog kiválni - jelentette be az általa alapított mozgalom vasárnapi rendezvényén Dacian Ciolos volt román miniszterelnök.

Ciolos volt román uniós biztos 2015 novemberétől az idei év első napjaiig függetlenként vezette Románia szakértői kormányát. A tavaly decemberi parlamenti választások előtt - a választóknak tett ígéretére hivatkozva - Klaus Iohannis államfő noszogatása és a jobbközép pártok többszöri hívása ellenére sem volt hajlandó politikailag elkötelezni magát, habár akkor ő számított a legismertebb jobboldali politikusnak.



Az államfő volt pártja, a Nemzeti Liberális Párt (PNL) és a korrupcióellenes mozgalmakból tavaly párttá lett Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) ezért azóta is Ciolost hibáztatja a választási kudarcért. A választások után így egyik ellenzékbe szorult jobbközép politikai erő sem hívta a párt élére Ciolost. Akkor már elérkezettnek látta az időt, hogy pártpolitikusként szálljon szembe a kormányra került Szociáldemokrata Párttal (PSD).



Ciolos politikai szerepvállalása a 2016-os választásokat megelőzően arra korlátozódott, hogy Románia 100 Platform néven tavaly októberben programdokumentumban vázolta fel, milyennek szeretné látni a jövőre centenáriumát ünneplő modern Romániát. A platform köré csoportosuló értelmiségiek mostani találkozóján Ciolos úgy fogalmazott: a mozgalmat nem azért hozták létre, hogy "a pálya széléről" kommentáljanak, hanem tenni is akarnak azokért az elvekért - a tisztességes kormányzás, a felelős politizálás, a munka becsülete, a szegénység felszámolása, a bürokrácia visszaszorítása - amelyeket meg akarnak honosítani a román társadalomban.



Ciolos megjegyezte: tudja, hogy az ellenzék szétforgácsolásával vádolják, de azt ígérte, pártja együttműködik majd a többi ellenzéki erővel, és nem harcol azok ellen, akikhez ideológiai téren rokoni szálak fűzik.



A volt kormányfőt az utóbbi időben rendszeresen lehetett látni az igazságszolgáltatás védelmében meghirdetett, PSD-ellenes tüntetéseken.



Az Agerpres hírügynökség értesülései szerint a kormányellenes tüntetéseket szervező Facebook-csoportok vezetői vasárnap találkoznak is Ciolossal, valamint Ludovic Orban PNL-, illetve Dan Barna USR-elnökkel, hogy a tiltakozó akciók összehangolásáról egyeztessenek. Az ellenzéki szervezetek vasárnap estére újabb korrupcióellenes tüntetést hirdettek az igazságszolgáltatás átszervezése elleni tiltakozásul.

MTI