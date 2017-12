Liberman: bojkott a tiltakozó izraeli arabok ellen

2017. december 10. 16:51

Avigdor Liberman izraeli védelmi miniszter szerint bojkottálni kell azoknak az arab körzeteknek az üzleteit, amelyekben Donald Trump amerikai elnök Jeruzsálemet Izrael fővárosává elismerő szavai miatt lázonganak.

"Ezek az emberek nem részei Izraelnek"- jelentette ki a nacionalista jobboldali Jiszrael Béténu (Izrael a Hazánk) pártot vezető politikus a katonai rádióban, állást foglalva a Vadi Ara környékén működő arab üzletek bojkottjára.



"Az emberek ezen a helyen nem részei az államnak. Láttunk onnan származó terroristákat, terroristák temetéseinek résztvevőit, és egy támadást végrehajtó terrorista is onnan indult"- emlékeztetett a védelmi miniszter egy korábbi merényletre. "Nem tüntethetsz palesztin zászlóval, nem fogadhatsz el az országtól milliárdos segélyeket, ha azután belülről rombolsz bennünket"- vélekedett a vélhetően már a választásokra készülő politikus.



Vadi Ara háromszögében, az 1967 előtti Izrael északkeleti vidékén olyan arab falvak találhatóak, amelyek Ciszjordánia közvetlen szomszédságában, a határ mellett fekszenek, és amelyeket Avigdor Liberman határkorrekció keretében át szeretne adni rendezési terveiben a jövendő Palesztinának, Ciszjordániában felépített zsidó településekért cserébe.



Az ott élő arabok azonban Izrael 1948-as megalakulása óta a zsidó államban élnek, az érintettek és a többi izraeli párt tiltakoznak állampolgári jogaik esetleges megvonása, illetve megkérdőjelezése ellen.



A hétvégén a rádió jelentése szerint több mint százan tüntettek Trump Jeruzsálemre vonatkozó bejelentése miatt, kövekkel dobáltak meg egy autóbuszt, majdnem meglincseltek egy közéjük keveredett újságírót, és összetörték a motorkerékpárját.



Liberman az erőszakos tüntetésekre válaszul fogalmazta meg bojkottfelhívását, amit röviddel azután a törvényhozók közül többen is nyilatkozatban ítéltek el. A kormányzó jobbközép Likud párthoz tartozó Gilád Erdán belbiztonsági miniszter különösen éles hangon fogalmazta meg ellenérveit Libermannal szemben.



Erdán hangsúlyozta, hogy ha Izrael lemondana az arabok lakta nagyobb terültekről, akkor jelentős részeket kellene feladnia az ország közepén is. Izrael lakosságának mintegy ötöde tartozik az arab kisebbséghez.



Egy Vadi Arában lakó arab parlamenti képviselő arra emlékeztetett, hogy a védelmi miniszter soha nem szólított bojkottra az ultraortodoxok vagy az etióp zsidók ellen, noha ők is többször összecsaptak más okokból tartott, erőszakossá fajult tüntetéseiken a rendfenntartókkal.



Továbbra is puskaporos a levegő a palesztinok körében Trump nyilatkozata miatt. Vasárnap egy palesztin merénylő életveszélyesen megsebesítette késével a központi buszpályaudvar egyik biztonsági őrét Jeruzsálemben.



"Allahért meg kell erősítenünk Jeruzsálem státuszát, vissza kell állítani vallási dicsőségét, meg kell szentelnünk az al-Aksza mecsetet, és ömleni fog belőlünk a vér"- írta a huszonnégy éves palesztin facebook oldalára, mielőtt útnak indult a ciszjordániai Nabluszból.



Tette után elszaladt, de egy járókelő és egy rendőr utána eredt és elfogta. A sebesült biztonságit egy jeruzsálemi kórházban ápolják, az orvosok szerint még nem hárult el az életveszély, mert a támadó a szívét is elérte késével, de állapotát sikerült stabilizálni.



A még mindig felkorbácsolt indulatok ellenére úgy tűnik, fokozatosan elcsitulnak a Trump bejelentését követő tiltakozások a palesztin területeken. Szombaton a péntekihez képest jóval kevesebb palesztin vonult utcákra, már csak néhány százan tüntettek a Gázai övezet határánál és Ciszjordániában.



A tiltakozók gumiabroncsokat égettek, Molotov-koktélokat és köveket dobáltak az izraeli katonák és rendőrök felé, akik tömegoszlató fegyverek bevetésével válaszoltak. A palesztinok száznegyven sebesülésről számoltak be.

MTI