Női kézilabda-vb - Kikapott a franciáktól a válogatott

2017. december 10. 21:32

A magyar női kézilabda-válogatott 29-26-ra kikapott Franciaország csapatától a németországi világbajnokság nyolcaddöntőjében, vasárnap Lipcsében, így elbúcsúzott a tornától.

Az előző, két évvel ezelőtti világbajnokságot a 11. helyen zárta a magyar együttes Dániában. Az idei helyezése a nyolcaddöntők második napjának végén, hétfő este válik ismertté.



Eredmény, nyolcaddöntő:

Franciaország-Magyarország 29-26 (14-11)



Lipcse, 1400 néző, v.: Pavicevic, Raznatovic (montenegróiak)

lövések/gólok: 45/29, illetve 45/26

gólok hétméteresből: 2/2, illetve 6/3

kiállítások: 8, illetve 10 perc



Magyarország: Bíró - Schatzl 3, Klivinyi 3, Kisfaludy, Szekeres, Szucsánszki, Bódi 3. Cserék: Görbicz 2, Szöllősi-Zácsik 2, Kovacsics 6, Mayer, Kovács A., Háfra 1, Lukács 6, Mészáros, Janurik



A franciák kezdtek jobban (3-1), majd szűk másfél percig kettős emberelőnyben játszhattak a magyarok, de csak egy góllal csökkentették a hátrányukat, mert Görbicz Anita kihagyott egy büntetőt. Kim Rasmussen szövetségi kapitány először a 13. percben kért időt (6-3), mert csapata támadásai rendkívül pontatlanok voltak.

A rövid szünet után az ellenfél védekezése pontatlanná vált, a magyar együttes felzárkózott (7-6), de ezután ismét a lendületesebb, gyorsabb franciák szereztek gólokat, ráadásul Kovács Anna is elhibázott egy hétméterest.



Bíró Blanka egyre nagyobb bravúrokat mutatott be a kapuban, és erre, illetve a csereként beállt játékosok teljesítményére alapozva sikerült az egyenlítés (9-9). Az első félidő hajrájában ismét pontatlanná váltak a magyarok támadásai, ezt kihasználva az olimpiai ezüstérmes franciák a szünetben megint három találattal vezettek (14-11).

A 39. percben volt először négy találat az ellenfél előnye (18-14). Kovacsics is kihagyta a büntetőt, Rasmussen pedig időt kért, mert 17 perccel a vége előtt még volt esély a fordításra (21-17). Továbbra sem volt átütőerő a támadásokban, sőt egyre pontatlanabbá váltak a lövések, ezért a 46. percben már öt találat volt a különbség (23-18), amit Rasmussen csapata nem tudott ledolgozni.



A franciák legeredményesebb játékosa Alexandra Lacrabere lett öt góllal, és a meccs legjobbjának is őt választották. A Siófok KC francia légiósa, Estelle Nze Minko egyszer talált a hálóba.



A magyar szövetség statisztikája szerint a két csapat 48. alkalommal találkozott egymással, és 32 magyar győzelem és két döntetlen mellett ez volt a 16. francia siker.

Rasmussen: csalódottan utazunk haza

Kim Rasmussen szövetségi kapitány úgy fogalmazott, a magyar női kézilabda-válogatott csalódottan utazik haza a németországi világbajnokságról, miután 29-26-ra kikapott az olimpiai ezüstérmes Franciaország csapatától vasárnap a lipcsei nyolcaddöntőben.

A mérkőzés utáni sajtótájékoztatón a dán edző elmondta, a támadások utáni visszarendeződéseknél, valamint a gyorsindítások alkalmával sem tudták megvalósítani, amit terveztek, mert többet hibáztak, mint ellenfelük, amely ráadásul gyorsabban is kézilabdázott.



"Több helyzetet és három büntetőt kihagytunk. Bár az utóbbi benne van a játékban, ma nem volt szerencsénk" - fogalmazott Rasmussen.



A szakvezető hozzátette, nagyon reméli, hogy csapata jövőre is fejlődni fog, folytatják a "közösen megkezdett hosszú utat", és kulcsjátékosait végre elkerülik a sérülések a következő világverseny, a rendkívül nehéznek ígérkező franciaországi Európa-bajnokság előtt.



A magyar válogatott védelmének alapemberét, Szekeres Klárát már az első félidőben kétszer kiállították, ezért a folytatásban a szakmai stábnak taktikázni kellett a szerepeltetésével. A Ferencváros kézilabdázója a lefújás után elismerte, hogy minden játékelemben jobbak voltak náluk a franciák.



"Nem kezdtük annyira rosszul a mérkőzést, valamiért mégis megbomlott a támadójátékunk, aztán sajnos a védekezésünk is" - vélekedett.



Szekeres hangsúlyozta, hogy Bíró Blanka védései "tartották bennük a lelket", de nem tudtak lendületbe kerülni és rendezni a játékukat, a hajrában pedig az ellenfél már mentálisan is előnyben volt.



"Csak a legvégén éreztem, hogy eldőlt a meccs, amikor már nagyon kevés volt hátra, és nagyon fáradtak voltunk. Tudtuk, hogy szoros lesz ez a meccs, és csak a végén fog eldőlni. Sajnálom, hogy nem bírtuk erővel, és nem tudtuk megvalósítani, amit akartunk" - mondta.



A magyar küldöttség a mérkőzés előtt csupán 26 órával érkezett Lipcsébe, de Szekeres szerint nem emiatt estek ki a 16 között.



"Ez benne van, hiszen ez egy világverseny, erre számítottunk, ráadásul a franciák sem voltak jobb helyzetben" - ismerte el.



Az FTC jobbszélsője, Lukács Viktória leginkább a második félidőben kapott lehetőséget, és hat góllal zárta a találkozót. A 22 éves játékos is elismerte, hogy "nem volt a legjobb" a védekezésük, és bár az első félidőben Bíró Blanka remek teljesítményt nyújtott a kapuban, a szünet után elfáradt a csapat.



"Nem kell szégyenkeznünk, mert a franciák ma jobbak voltak nálunk" - összegzett.



Bíró Blanka 42 perc alatt 33 lövésből tízet védett ki. Mint emlékeztetett rá, az első felvonásban még egyenlíteni tudtak, de a hajrá rosszul sikerült számukra.



"Nem szabadott volna hagyni őket ellépni. Sokat hibáztunk, ezt pedig könyörtelenül megbüntette az ellenfél. A szünet után egyszer felzárkóztunk négy gólra, talán ott még volt esély, de nem tudtunk élni vele" - nyilatkozta a kapus.



Meglátása szerint ellenfelük váltásaira nem tudtak jól reagálni védekezésben, a távolabbi lövésekből is sok gólt kaptak, és támadásban is többet hibáztak, ez az oka a vereségnek.



A franciák szövetségi kapitánya, Olivier Krumbholz nagyon jónak látta csapata támadójátékát, és hangsúlyozta, hogy a mezőny legjobbjának megválasztott Alexandra Lacrabere a legjobb formáját hozta.



"Akadtak apróbb hibáink, de tudunk ennél jobban játszani, amire szükségünk is lesz a folytatásban" - szögezte le a tapasztalt edző.



A nyolc között Montenegró lesz a franciák ellenfele.

MTI