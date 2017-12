Megépül a nyugati elkerülő út Gyöngyösön

2017. december 11. 10:59

Megépül a több mint egy évtizede elkezdett, majd félbehagyott nyugati elkerülő út Gyöngyösön - jelentette be a térség fideszes országgyűlési képviselője hétfőn sajtótájékoztatón a városban.

Horváth László hangsúlyozta: a kormány november 28-i döntése értelmében elkötelezte magát a nyugati elkerülő út megépítése mellett és az előkészítéshez szükséges 100 millió forintot is biztosítja a beruházáshoz.



Fontos fejlesztésről, egyben a helyiek régi és jogos igényéről van szó, hiszen a projekt több mint 10 éve egyszer már elindult, majd "sajátságos torzót szülve" abbamaradt - mondta, hozzátéve: bár akkoriban csaknem egymilliárd forintot költöttek erre, a mai napig mezőgazdasági feltáró útként van nyilvántartva, mivel nem csatlakozik egyetlen közúthoz sem.



A képviselő szólt arról is, hogy a korábbi engedélyes tervek lejártak, ezért az előkészítés részeként újra kell tervezni és engedélyeztetni a beruházást, amelynek kivitelezése előreláthatólag 2018 második felében kezdődhet el, teljes költségvetése pedig 2-3 milliárd forint körül lesz.



A mintegy másfél kilométer hosszú, több körforgalmi csomópont kialakítását is magában foglaló útszakasz megépítése szervesen kapcsolódik a Mátra fejlesztési programhoz: a térség megközelíthetőségének könnyítése mellett Gyöngyös átmenő forgalmát is csökkenti - közölte Horváth László.



Jelezte: a projekt megvalósítására ezúttal garanciát jelent, hogy az elmúlt években elkezdett környékbeli útfejlesztések mindegyike rendben elkészült.



Kitért arra is, hogy Vona Gábor, a Jobbik elnöke hétfőn várhatóan kérdést intéz majd Orbán Viktor miniszterelnökhöz a témában, ez "felkészületlenségről tesz tanúbizonyságot, rosszindulatú és személyeskedő". Horváth László rámutatott: az elkerülő megépítéséről szóló kormánydöntés november 28-án megszületett, míg Vona Gábor a kérdését december 6-án nyújtotta be írásban az Országgyűlésnek.



Ennek kapcsán a képviselő arra kérte a politikai és közéleti szereplőket, hogy "ne tegyék politikai küzdelmek és zsákmányszerzés tárgyává" ezt az ügyet.

MTI