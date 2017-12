Izraeli zászlókat égettek berlini tüntetéseken

2017. december 11. 12:53

Elítélte a német kormány hétfőn, hogy izraeli zászlókat égettek a hét végén berlini tüntetéseken.

A gyülekezés és a vélemény kifejezésének szabadsága fontos, védendő alapérték, de nem jelent "szabadlevelet antiszemita kirohanásokra, gyűlölködésre és uszításra" - jelentette ki berlini tájékoztatóján Steffen Seibert kormányszóvivő, hangsúlyozva, hogy a német kormány mindig is határozottan fellép az antiszemitizmus ellen.



"Szégyellnünk kell magunkat, ha német városok utcáin ennyire nyíltan megmutatkozik a zsidógyűlölet" - mondta Steffen Seibert.



Az igazságügyi minisztérium szóvivője hozzátette, hogy más országok lobogójának vagy más felségjelének megsértése vagy megsemmisítése bűncselekmény, amelyért akár két év szabadságvesztés is kiszabható.



Péntek este és vasárnap a berlini amerikai nagykövetségnél - a német főváros egyik jelképeként számon tartott Brandenburgi kapu előtt - Izrael-, és Egyesült Államok-ellenes tüntetéseket tartottak, amiért Washington elismerte Jeruzsálemet Izrael fővárosaként. A több száz fős demonstrációkon izraeli zászlókat égettek. A rendőrség 12 ember ellen feljelentést tett, és 10 embert előállított.



A történteket a szövetségi kormány egésze és Angela Merkel kancellár nevében elítélő kormányszóvivő mellett több miniszter külön is tiltakozott a zászlóégetés ellen.



Németország jogállam, amely nem tűr el ilyen cselekedetet - mondta Sigmar Gabriel alkancellár, külügyminiszter a Bild című lap hétfői számában.



A washingtoni döntés bírálatának joga nem jelent felhatalmazást és igazolást izraeli zászlók égetésére, "a zsidók elleni gyűlölet felszítására és Izrael államisághoz fűződő jogának megkérdőjelezésére". Aki pedig mégis erre vetemedik, "nemcsak Izraellel helyezkedik szembe, hanem országunk alaptörvényével is" - mondta Sigmar Gabriel.



Thomas de Maiziere belügyminiszter a Bild összeállításában hozzátette: Németországnak különlegesen fontos Izrael állam és "minden zsidó vallású ember", a kormány ezért is a lehető leghatározottabban elítéli a tüntetéseken megmutatkozott erőszakot és az izraeli zászlók elégetését.



Heiko Maas igazságügyi miniszter kijelentette, hogy "az antiszemitizmus minden formája támadás valamennyiünk ellen", és a zsidók elleni gyűlöletnek soha többé nem lehet helye Németországban.

MTI