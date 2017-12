Brexit - EU-n belül maradna a brit gyógyszer- és vegyipar

2017. december 11. 12:57

A brit gyógyszer- és vegyipari szektor az Európai Unió szabályozási rendszerében szeretne maradni a brit EU-tagság megszűnése után is, és levélben kérte a kormánytól ennek lehetővé tételét.

A Financial Times hétfői beszámolója szerint a brit vegyipar képviseleti szervezete - Chemical Industries Association - Michael Gove környezetvédelmi miniszternek azt írta: a brit kormánynak "minden tőle telhetőt" meg kell tennie annak érdekében, hogy a szektor az EU szabályrendszerén, "vagy ahhoz nagyon közel" maradhasson a Brexit után.



Az évi 50 milliárd font (18 ezer milliárd forint) értékben exportáló vegyipari szektor képviseleti szervezetének vezetője, Steve Elliott hangsúlyozta a levélben, hogy ha az ágazat kikerül az uniós szabályozási keretek közül, az komoly mértékben megkérdőjelezné az utóbbi tíz év beruházásait, mivel az egyes termékek regisztrációi és forgalmazási engedélyei, amelyek lehetővé teszik értékesítésüket az EU egységes belső piacán, hirtelen érvényüket veszítenék a brit EU-tagság megszűnésének napján.



Elliott szerint az EU szabályozási rendszere korántsem tökéletes, de még mindig a legjobb mód annak biztosítására, hogy "azt autók járjanak, a repülőgépek repülhessenek, a gyógyszerek kifejthessék hatásukat" a Brexit után is.



A brit gyógyszeripari szövetség - Association of the British Pharmaceutical Industry - a londoni gazdasági napilap hétfői értesülése szerint arra hívta fel a kormány figyelmét, hogy az uniós vegyi- és gyógyszeripari szabályozás életfontosságú az Európai Unió és Nagy-Britannia között áramló, havi 82 millió csomagnyi gyógyszer-kereskedelem fennakadás nélküli folytatódásához.



A problémát az okozza, hogy a brit kormány az EU egységes belső piacáról és vámuniójából is ki akar lépni.



Az uniós szabályozási rendszer egyes elemeinek bizonyos mértékű megtartása mindazonáltal a múlt héten ismét felmerült lehetséges megoldásként, de egyelőre csak az Ír Köztársaság és Észak-Írország határának nyitva tartásával összefüggésben.



A kilépési feltételekről London és az Európai Bizottság között pénteken létrejött előzetes megállapodás úgy fogalmaz, hogy Nagy-Britannia továbbra is garantálni kívánja a fizikai határellenőrzés visszaállításának elkerülését Írország és Észak-Írország között, és célja az, hogy ennek módját az Egyesült Királyság és az Európai Unió majdani kapcsolatrendszerét szabályozó átfogó megállapodás határozza meg. Ha azonban nem lesz ilyen megállapodás, akkor a brit kormány az EU egységes belső piacának és vámuniójának szabályozásával "teljesen összhangban lévő" megoldásokra tesz javaslatot az Írország és Észak-Írország közötti együttműködést alátámasztó területeken.

MTI