További növekedést tervez Szerbiában az OTP Bank

2017. december 11. 17:04

Folyamatos növekedést tervez Szerbiában az OTP Bank, az a cél, hogy az ügyfelek számát és a piaci részesedést is növeljék, így az OTP további pénzintézeteket vásárolna Szerbiában, amint erre lehetőség adódik, és egyebek mellett a Komercijalna Banka megvásárlásában is érdekelt - hangsúlyozta Csányi Sándor, az OTP Bank elnök-vezérigazgatója hétfőn Újvidéken, ahol a Voban megvásárlásáról tartott sajtótájékoztatót.

Csányi Sándor kiemelte: a szerbiai Vojvodjanska Banka (Voban) megvásárlásával az OTP-csoport piaci részesedése Szerbiában elérte az 5,7 százalékot, de a tervek szerint 6 százalék fölé is növekedhet. Az integrált bank a mérlegfőösszeg alapján a hetedik legnagyobb bank a nyugat-balkáni országban.



Az OTP leánybankja, az OTP Banka Srbija december elsején zárta le a Voban megvásárlását. Az OTP ezzel százszázalékos tulajdoni részesedést szerzett a Vojvodjanska Banka, a Group of National Bank of Greece (NBG) Leasingben, és az NBG érdekeltségébe tartozó, szerbiai kitettségekben. A csomagért az OTP 125 millió eurót fizetett, ezen felül kiváltották azokat a hiteleket is, amelyeket az NBG külföldi, nem szerbiai bankjai nyújtottak szerb cégeknek.



Az integráció várhatóan a 2019-es esztendő második negyedévében zárul le teljesen.



Az elnök-vezérigazgató hozzátette: az NBG lízingcégnek az agráriumban 45 százalékos a részesedése, és a Vojvodjanska Banka is nagyon erős volt az agráriumban mielőtt elkezdett veszíteni részesedéséből. A tervek szerint az egybeolvadással újra vezető szerepet szeretnének szerezni ebben a régióban - mondta.



Csányi Sándor kitért arra is, hogy szeretnék felgyorsítani mindkét egység digitalizációját, hiszen az OTP mindig is első volt a digitalizációban. Emellett új termékeket és új szolgáltatásokat is bevezetnének. A két egység teljes univerzalitására törekednek majd, ám egyelőre nem lehet tudni, hogy a Vojvodjanska Banka megtartja-e a nevét, vagy átveszi az OTP nevet - közölte.



Csányi Sándor kiemelte: egyelőre kutatást végeznek erről, de mivel nagyon erős brandről van szó, feltételezhető, hogy megmarad a pénzintézet neve.



Az utóbbi időszakban az OTP Bank a román, a horvát és a szerb kisebb bankok felvásárlásával a konszolidált hitelállományát 26 százalékkal növelte meg, és ezt a trendet folytatni szeretné - hangsúlyozta Wolf László, az OTP szerbiai leánybankja igazgatóbizottságának elnöke.



Predrag Mihajlovic, a Vojvodjanska Banka végrehajtó bizottságának elnöke, az intézmény vezérigazgatója felhívta a figyelmet arra, hogy az OTP Bank a vásárlást követően a kirendeltségek hálózata, valamint a bankautomaták száma alapján a harmadik legnagyobb bank lett az országban, több mint egymillió új ügyfelet tudhat magáénak. Mihajlovic is a digitalizáció felgyorsítását emelte ki fő célként, valamint azt, hogy az integrált bank olyan helyeken is kirendeltségeket kíván nyitni, ahol korábban sem az OTP, sem a Voban nem volt jelen, főként Kelet-, Nyugat- és Dél-Szerbiában.



Kolics Gábor, a Voban igazgatóbizottságának elnöke rámutatott, a korábbi évek akvizíciói és integrációi során nagy tapasztalatot szereztek abban, hogyan lehet megtartani a dolgozókat, és magas színvonalú szolgáltatást nyújtani az ügyfeleknek.



Az OTP Bank 2005 óta van jelen Szerbiában, az OTP Banka Srbija a Niska Banka, a Zepter Banka és a Kulska Banka felvásárlásával jött létre. A Vojvodjanska Banka az ország egyik legrégebbi bankja, a maga 150 éves történelmével az egyik legismertebb pénzintézet az országban.



Az OTP Banknak világszerte több mint 15 millió ügyfele van, Magyarország mellett további nyolc országban van jelen.

A szerbiai Vojvodjanska Banka (Voban) székháza Újvidéken 2017. december 11-én. MTI Fotó: Rosta Tibor

MTI