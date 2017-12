Újra működhetnek mozik Szaúd-Arábiában 35 év után

2017. december 11. 22:55

Több mint 35 évi tilalom után márciustól újra működhetnek mozik Szaúd-Arábiában, a hatósági engedélyek kiadása már most elkezdődik – jelentette be hétfőn a kulturális minisztérium, amely közleményében jelentős fejleményének nevezte a változást az ország szórakoztatóipara számára.

Mohamed bin Szalmán herceg, szaúdi trónörökös támogatásával nemrég egy ambiciózus gazdaság- és társadalomfejlesztési reformterv megvalósítása kezdődött el az arab királyságban, és ennek keretében a kormány a szórakozás különböző formáit is – koncertek, színpadi előadások megrendezése, mozik létesítése – igyekszik elősegíteni, az ultrakonzervatív ellenzék tiltakozása dacára.

A minisztérium szerint a mozik létesítése új állásokat és képzési lehetőségeket teremt majd. 2030-ig 300 mozi megnyitására számítanak, összesen 2000 vetítőteremmel. A mozik engedélyezésének terve már korábban ismert volt, és a szaúdi mufti januárban tiltakozott ellene, mondván, hogy filmszínházak „erkölcsi romlásba” viszik majd az embereket, mert megkönnyítik a nemek keveredését.

Noha a mozik nem működhettek az elmúlt évtizedekben, a szaúdi filmgyártás nemzetközi hírnevet szerzett magának az utóbbi években.

A júniusban trónörökössé megtett, 32 éves Mohamed bin Szalmán herceg nem sokkal előléptetése után bejelentette, hogy igyekszik csökkenteni a konzervatív vallási vezetés befolyását az ország életére, és visszatéríteni Szaúd-Arábiát a „mérsékelt iszlámhoz”. A gazdasági és társadalmi nyitás mellett novemberben korrupcióellenes harcot is hirdetett a herceg, és azóta már több száz embert idéztek be kihallgatásra feltételezett korrupciós ügyekkel kapcsolatban. A társadalmi reformok között nagy jelentőségű, hogy a jövő év júniusától nők is vezethetnek autót az országban. Ezt szeptemberben jelentették be.

MTI