Első olvasásban megszavazták a szombati zárva tartást

2017. december 12. 08:55

Az izraeli parlament az ultraortodox belügyminiszter követelésére első olvasásban megszavazta kedd hajnalban az üzletek szombati zárva tartásáról szóló törvényt - jelentette a helyi média.

Az indítványt ötvenkilencen támogatták, és ötvennégyen ellenezték. Megszavazása kulcsfontosságú volt a kormány fennmaradásához, mert hétfőn Arie Deri, a keleti ultraortodoxok Sasz nevű pártjának vezetője - az ország belügyminisztere - azzal fenyegetőzött, hogy még az éjjel kilép az izraeli koalíciós kormányból, ha elbukik a javaslata.



A szupermarkettörvénynek nevezett indítvány elfogadásához hétfő este még nem volt meg a többség a parlamentben, de az Európából, párizsi és brüsszeli találkozóiról megérkező Benjámin Netanjahu kormányfő azonnal a kneszetbe sietett, és hajnalra sikerült elrendeznie a távollétében keletkezett legújabb kormányválságot.



A miniszterelnök óriási nyomást gyakorolt a kormánypártokra az indítvány védelmében, minden képviselő szavazata számított. Személyesen tárgyalt a Likud egyik fiatal képviselőnőjével, aki azt tervezte, hogy ellene szavaz, de végül tartózkodott a voksoláson, és felszólítására több, előzőleg tartózkodást ígérő képviselő végül az igennel szavazók közé állt.



Az Arie Deri követelte törvényjavaslat - ha majd második és harmadik olvasásban is megszavazzák -, szabad kezet biztosít a belügyminiszternek ahhoz, hogy felülírja az egyes helyi hatóságok szabályzatait, amelyek révén jelenleg szombaton is kinyithatnak a nem vallásos helyeken található üzletek, szórakozóhelyek, éttermek és kávéházak.



A törvényt azonban nem lehetne visszamenőlegesen alkalmazni, vagyis csak a jövőben születő helyhatósági törvényeket nyilváníthatná semmisnek a belügyminiszter, és Tel-Avivban továbbra is nyitva maradhatnának a boltok.

MTI