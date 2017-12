Kass János grafikusművészre emlékeznek Szegeden

2017. december 12. 09:46

Kiállítással, konferenciával, emléktábla-avatással tisztelegnek Kass János előtt a grafikusművész születésének 90. évfordulója alkalmából csütörtökön Szegeden - tájékoztatta a Móra Ferenc Múzeum sajtóreferense az MTI-t.

Hegedűs Anita közölte, hogy a kerek évforduló apropóján kamarakiállítást szervezett a Kass János Baráti Kör a művész nevét viselő szegedi galériában. A tárlaton Kass János barátai, tisztelői által őrzött dokumentumokat, tárgyakat mutatnak be, melyeket kifejezetten erre az alkalomra gyűjtöttek össze a kör tagjai.



Az évforduló alkalmából a Városháza dísztermében délelőtt emlékülést tartanak, kora délután pedig felavatják a grafikusművész emléktábláját gyermekkora helyszínén, az egykor a Kass család által emelt és működtetett szálloda épületén.



Kass János 1927. december 26-án született Szegeden. 1956-tól 1959-ig Derkovits-ösztöndíjas volt, 1958-ban Bernáth Auréllal, Kovács Margittal és Somogyi Józseffel együtt állította össze a brüsszeli világkiállítás magyar pavilonját, amelyért Bernáthot arany, őt ezüst díjjal jutalmazták. A hatvanas években a Móra Kiadónak készített rajzokat, rézkarcokat, 1965 és 1973 között az Új írás folyóirat művészeti szerkesztője volt. 1967-től 1981-ig az Iparművészeti Főiskolán oktatott, 1973 óta postabélyegeket is tervezett, tankönyvek, kották, plakátok őrzik keze nyomát. Számos önálló tárlatot rendezett itthon és külföldön, a szegedi Kass János Galéria 1985 óta ad helyet állandó kiállításának.



Munkácsy-díjat 1954-ben és 1967-ben kapott, 1999-ben Kossuth-díjjal tüntették ki, 1977-ben érdemes művész, 1986-ban kiváló művész lett. 1966-ban és 1977-ben Lipcsében, 1999-ben Frankfurtban a könyvművészeti kiállításon A legszebb könyv díjat kapta. Mintegy 400 könyvillusztrációja ismert, a többi között A kékszakállú herceg vára. A 80-as években tematikus sorozatokat is készített, a Biblia- és az Ószövetség-sorozatot. 2010. március 29-én hunyt el.

MTI