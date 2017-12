Milos Zeman jól odapörkölt Martin Schulznak

2017. december 12. 14:06

Senki nem ártott annyit az európai föderáció gondolatának, mint Martin Schulz azzal a kijelentésével, hogy távozniuk kell az Európai Unióból azoknak az országoknak, amelyek nem akarják, hogy európai egyesült államok jöjjön létre - jelentette ki Milos Zeman cseh államfő kedden Pozsonyban.

A jelenlegi megbízatási időszakának utolsó hivatalos látogatásán Pozsonyban tartózkodó cseh államfő erről a Csehország európai uniós integrációjának ütemét firtató újságírói kérdésre válaszolva beszélt azon a sajtótájékoztatón, amelyet vendéglátójával, Andrej Kiska szlovák államfővel együtt tartottak.



Szavaival Zeman Martin Schulz egy múlt heti kijelentésére reflektált. A Német Szociáldemokrata Párt (SPD) elnöke a párt kongresszusán azt mondta: még szorosabbá kell tenni az európai uniós tagországok integrációját, "2025-re meg kell teremteni az európai egyesült államokat", azoknak az országoknak pedig, amelyek ezt nem akarják, ki kell lépniük.



"Mindig is euroföderalistának neveztem magam, tehát örülhetnék Schulz azon kijelentésének, hogy megteremtik az európai egyesült államokat és akinek ez nem tetszik, az mehet. Ám azt gondolom, hogy senki nem ártott annyit az európai föderáció gondolatának, mint Martin Schulz, ezzel a kijelentésével" - fogalmazott Milos Zeman.



A cseh államfő beszélt országa EU-integrációjának üteméről a közös európai fizetőeszköz viszonylatában is. Azt mondta: Csehországban az euróval szemben egy racionális alapokon nyugvó ellenállás tapasztalható, s ennek alapja az, hogy az euró mentőöv lehetővé teszi, hogy cseh állampolgárok fizessék Görögország államadósságát. "Ha Görögország kilépne az euró zónából (...), akkor ez a racionális alapú félelem megszűnne" - tette hozzá.



A közös sajtótájékoztatón mind a szlovák, mind pedig a cseh államfő egyedülállóan jónak értékelte a két ország közti kapcsolatokat. "Nem ismerek még két olyan országot, amely olyan közel állna egymáshoz, mint Szlovákia és Csehország" - mondta Andrej Kiska, hozzátéve: Milos Zemannal jó személyes kapcsolataik is vannak, annak ellenére, hogy bizonyos kérdésekben eltérő a véleményük. A kapcsolatok további fejlesztésének lehetőségeit firtató újságírói kérdésre válaszolva a szlovák államfő az oktatás terén folytatott együttműködést, a cseh államfő pedig a védelmi együttműködés szorosabbra fűzését jelölte meg.



A volt Csehszlovákia 1993-as felosztása óta hagyománynak számít, hogy az újonnan megválasztott, illetve a leköszönő szlovák és cseh államfők egymás fővárosaiban teszik első és utolsó hivatalos látogatásaikat.

MTI