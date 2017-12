A lengyel médiahatóság megbírságolta az amerikai TVN-t

2017. december 12. 15:12

A lengyel médiahatóság 350 ezer eurót érő bírságot szabott ki a TVN amerikai kereskedelmi televízióra az ellenzék tavaly decemberi parlamenti ülősztrájkjának törvénysértő tudósítása miatt, az ellenzéki képviselők kedden cenzúrának nevezték a döntést.

A lengyel országos rádió- és televíziótanács (KRRiT) hétfőn közölte, hogy átvizsgálta a TVN amerikai és a Polsat lengyel tulajdonú kereskedelmi televíziók, valamint a TVP lengyel közszolgálati televízió tavaly december 16-18. között sugárzott tudósításait, amelyek a 16-án kezdődött, csaknem egy hónapig tartó ellenzéki ülősztrájkról számoltak be.



A házelnöki széknek és a szejm pódiumának blokádjával kezdődő, utcai tiltakozásokkal is kísért ellenzéki akció közvetlen kiváltó oka az volt, hogy a 2017-es költségvetési törvényről szóló vita során az egyik képviselőt sértő magatartása miatt kizárták az ülésről. A kormányzó Jog és Igazságosság (PiS) a kormány leváltására tett kísérletnek minősítette a tiltakozásokat.



A szólásszabadság érvényesülésének felügyeletével is megbízott, 2016 nyara óta a PiS által kijelölt, a szejm által jóváhagyott tagokból álló KRRiT szakértői véleményekre támaszkodva úgy találta, hogy a TVN hírtelevíziója, a TVN24 a tavaly decemberi tudósításaival megsértette a médiatörvény azon előírásait, amelyek tiltják egyebek mellett a törvénytelen, a lengyel államérdekkel ellentétes cselekvés, valamint a közjó és a közerkölcsöt sértő, a közbiztonságot veszélyeztető nézetek népszerűsítését.



A TVN televíziót Lengyelországban működtető részvénytársaság még hétfőn kilátásba helyezte, hogy fellebbez a határozat ellen, közleményében "határozott tiltakozásának" adott hangot a KRRiT döntése miatt.



Kedden a fő lengyel ellenzéki párt, a Polgári Platform (PO) szóvivője, Jan Grabiec parlamenti sajtóértekezletén azt mondta, hogy a TVN megbírságolása "előrevetíti a cenzúra bevezetését" Lengyelországban. Malgorzata Kidawa-Blonska, a PO soraiból megválasztott alsóházi alelnök szerint a KRRiT döntése "a média megfélemlítésének példája".



A KRRiT által vizsgált három televízió a legnépszerűbb Lengyelországban. Miközben a kereskedelmi TVN és a Polsat televíziókat az ellenzéknek kedvező csatornáknak tartják, a közszolgálati TVP csatornái a kormánypárttal rokonszenvezők körében a legkedveltebbek.

MTI