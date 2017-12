Egyszerűbb agrárpolitikát szavazott meg az EP

2017. december 12. 23:31

Az Európai Parlament strasbourgi plenáris ülésén az agrárpolitika egyszerűsítését és a gazdálkodók szupermarketekkel szembeni alkupozíciójának erősödését szolgáló intézkedéseket szavazott meg kedden.

Parlamenti tájékoztatás szerint a közös agrárpolitika (kap) 2018-ban életbe lépő, az ellátási láncban szilárdabb pozíciókat rögzítő változásait 503 szavazattal 87 ellenében, 13 tartózkodás mellett fogadták el.



Az új jogszabály az elismert gazdaszervezetek számára lehetővé teszi, hogy tagjaik nevében beszállítói szerződésekről tárgyaljanak anélkül, hogy ezzel megsértenék az Európai Unió versenyjogi szabályait. Eddig erre csak néhány ágazatban volt lehetőség.



A rendelkezéseknek köszönhetően a gazdálkodók nagyobb védettséget élveznek majd a piaci kilengésekkel és természeti kockázatokkal szemben, személyre szabottabb lesz a jövedelem stabilizálására nyújtott támogatás és nő a biztosítás után fizetett kártérítés is. Emellett lehetővé teszik, hogy a bizottság válsághelyzetben gyorsabban tudjon segítséget nyújtani a rászoruló termelőknek.



A jövőben a tagállamoknak nagyobb szabadsága lesz az agrártámogatásra érdemes gazdálkodók körének meghatározásában, illetve a fiatal gazdák támogatásában. Emellett 25 százalékról az alaptámogatás 50 százalékára emelhető az első 25-90 hektárra adható plusztámogatást azért, hogy a fokozatosan elöregedő szektort vonzóbbá tegyék a fiatalok számára.



Az új szabályokat az Európai Unió Tanácsának is jóvá kell hagynia, mielőtt azok 2018 január elején életbe lépnek.



Erdős Norbert, a Fidesz EP-képviselője, az MTI-hez eljuttatott közleményében közölte: az elfogadott szöveg kiemelt jelentőséggel bír, ugyanis minden területen - termelői szerveződések, zöldítés, termeléshez kötött és első pilléres fiatalgazda-támogatások, uniós pénzek elszámolása - jelentős könnyítéseket sikerült elérni a magyar gazdák és a hatóságok számára.



Véleménye szerint a jelenlegi uniós politikai körülmények között komoly siker, hogy a vidékfejlesztési rendelet módosításából törölték az Európai Bizottság azon javaslatát, hogy a tagállamok migránsokat segítő civil szervezeteket is támogathassanak vidékfejlesztési forrásokból.



Szanyi Tibor szocialista EP-képviselő közleményében a kap közös jellege iránti elkötelezettségének adott hangot, és reményét fejezte ki, hogy az egyszerűsítések tényleges könnyebbséget jelentenek a termelők, a végső kedvezményezettek számára, de nem támogatják a javaslatban megfogalmazott "renacionalizálást".



"Nem leszünk partnerek az idő kerekének visszaforgatásában. Közös, koherens politikával lehet sikeres fejlődést elérni és olyan projekteket megvalósítani, mint az okos falvakat! Vizünk, földünk, tudásunk, szorgalmunk van bőségesen, ezért nem kéne a különböző kormányzati, akarat vezérelt, torz versenyekbe belebonyolódni, különösen nem a jövőnk kárára" - fogalmazott a szocialista képviselő.

MTI