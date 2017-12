Havas újabb áldozata állt ki a nyilvánosság elé

2017. december 13. 09:25

Újabb áldozat jelentkezett és beszélt arról, hogy Havas Henrik szexuálisan zaklatta. Egy üzletasszony mesélte el a TV2 Tények című hírműsorának, hogy erőszakoskodott vele a tévés. Azt mondja, csak azért nem tudta megerőszakolni, mert Havas részeg volt.

Az üzletasszony súlyos dolgokat állít: „Magázva szemétkedett a nőkkel. Állandóan tette először a bókokat, ami tulajdonképpen minden nőnek jólesik, tehát nem gondoltam semmit.” Később így folytatta az üzletasszony: „Amikor jöttem ki a mosdójából, elkapott, hogy na, akkor most itt az ideje, hogy maga is francia tanár legyen itt az ágyamban. És azért ez derült égből villámcsapás, amikor üzleti ügyben és pénzekről és átadás-átvételekről tárgyalunk. Ez rettentő megalázó. Nem azt mondom, hogy nagyon verekedni kellett vele, de hát húzott be az ágyába, hogy Magával milyen jót lehet majd franciázni, meg végre van valaki az anális szexhez.”

Azt mondta, azért nem erőszakolta meg, mert Havas részeg volt, így nem állt a helyzet magaslatán. Ahogy fogalmazott, Havas ittas volt. A tárgyalásokon vörösbort akart inni.

Néhányszor még muszáj volt találkoznia Havassal, de a lakására nem ment fel többet. Inkább a saját lakásán fogadta, mert ott biztonságban érezte magát.

Azorigo.hu cikke emlékeztetett, hogy az elmúlt héten Baukó Éva és Molnár Anikó is szexuális zaklatással vádolta Havast.Baukó Évát anális szexre akarta rávenni, és fenyegette, hogy majdani karrierjét tönkre teszi, ha nem engedelmeskedik. Molnár Anikó kezét erőszakkal a nemi szervére tette, egyszer pedig erőszakosan megcsókolta. Görög Zita egy tévéműsorban beszélt arról, hogy Havas primitíven viselkedett vele és fogdosta.

A balliberális világ azóta sem hajlandó elítélni Havas Henriket, annak ellenére, hogy az ATV felfüggesztette és levette a képernyőről. És a Vona Gáborról propagandakönyvet író Jobbik sem hajlandó egy rossz szót sem szólni Havasra.

hirado.hu - origo.hu