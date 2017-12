EP-képviselők bírálták Donald Tusk kvótaügyi álláspontját

2017. december 13. 12:43

Számos képviselő bírálta az Európai Parlament (EP) szerdai plenáris ülésén, hogy Donald Tusk, az Európai Tanács elnöke "hatástalannak" és "rendkívül megosztónak" nevezte a kötelező menekültügyi kvótákat egy frissen közzétett dokumentumban.

Frans Timmermans, az Európai Bizottság első alelnöke elmondta, nem ért egyet azzal, hogy hatástalan lenne a menedékkérők elosztására szolgáló uniós mechanizmus, annak keretében ugyanis 32 ezer embert áthelyeztek az elmúlt két évben, ami a jogosultak több mint 90 százalékát jelenti.



Kiemelte: közös megoldásra van szükség, máskülönben nem lesz semmilyen megoldás, megfelelő egyensúlyt kell találni a szolidaritás és a felelősségvállalás között.



Guy Verhofstadt, az EP liberális frakcióvezetője arról számolt be, hogy "megdöbbentette" Tusk vezetői ütemterve, amely "teljességgel aláássa az Európai Bizottság megközelítését". Hozzátette, együttes, európai megoldást kell találni a menekültválságra.



Hasonló véleményének adott hangot a radikális baloldali képviselőcsoportot vezető Gabi Zimmer, aki "szerencsétlennek" tartja a dokumentumot. Leszögezte: "inkább azon kellene dolgozni, hogy a menekülő emberek ne kerüljenek fogolytáborokba Líbiában".



Ska Keller, a zöldpárti frakció társelnöke úgy vélekedett, hogy Donald Tusk "hátba támadta" a bizottságot.



Cecilia Wikström, a dublini reform ügyében illetékes EP-jelentéstevő szerdán hangsúlyozta: az új menekültügyi rendszernek "automatikus áthelyezési mechanizmust" kell magában foglalnia, amelyben minden tagállamnak részt kell vennie. A képviselő-testület nem fog elfogadni egy "felvizezett kompromisszumot, amely biztosan kudarcot vall a gyakorlatban" - közölte, hozzátéve, hogy nem szabad elkövetni a múlt hibáit.



"Tusk elnök beavatkozása súlyosan árt a jogalkotási folyamatnak" - fogalmazott a képviselő, arrogánsnak minősítve az Európai Tanács elnökének azon megjegyzését, miszerint saját javaslattal fog előállni, amennyiben júniusig nem sikerül megállapodásra jutni.



"Felmerül bennem a kérdés, hogy Donald Tusk az Európai Tanács vagy a visegrádi országcsoport elnökeként jár most el" - mutatott rá Wikström. A jelentéstevő szerint érthető, hogy a tagállamok konszenzusra törekszenek, az elmúlt másfél év azonban nyilvánvalóvá tette, hogy nem lehet közös álláspontot kialakítani, mivel "néhány ország elhatározta, hogy akadályozni fogja a dublini szabályozás bármilyen konstruktív reformját".



Kedden Dimitrisz Avramopulosz uniós migrációügyi biztos nevezte elfogadhatatlannak és Európa-ellenesnek Tusk levelét, amely szerinte megtagadja az utóbbi évek közös munkáját.



Diplomáciai források szerint a tagállami kormányok képviselőinek hétfői ülésén a német, az olasz és a svéd delegált is bírálta Tusk levelét.

MTI