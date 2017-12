Kinevezték az Andrej Babis vezette új cseh kormányt

2017. december 13. 14:54

Milos Zeman cseh államfő szerdán Prágában kinevezte az Andrej Babis miniszterelnök vezette új cseh kormányt.

A kormányfővel együtt 15 tagú kabinetben a miniszteri tisztségeket az októberi képviselőházi választáson győztes ANO mozgalom képviselői és párton kívüli személyiségek töltik be.



Martin Stropnicky korábbi védelmi miniszter lett az új külügyminiszter. Karla Slechtová, az eddigi regionális fejlesztési miniszter ezentúl a védelmi tárcát fogja irányítani, míg az új pénzügyminiszter Alena Schillerová, aki eddig a tárcavezető helyettese volt. A belügyminisztériumot Lubomír Metnar fogja irányítani.



Két minisztérium - az emberi jogi és a tudományos kutatásokért felelős tárca - megszűnt.



Andrej Babis bejelentette: kormányának programját január 10-én terjeszti a képviselőház elé és kér bizalmat a kabinet számára.



A bizalmi szavazás kimenetele egyelőre nagyon bizonytalan, mert eddig majdnem minden parlamenti párt elutasította, hogy kormánykoalícióra lépjen az ANO-val. Ennek alapvető oka, hogy Andrej Babist az EU-támogatásokkal való visszaéléssel vádolja a cseh rendőrség, s ezért bűnügyi eljárás fenyegeti. Megindításához szükséges, hogy a parlamenti alsóház megfossza Babist képviselői mentességétől. A választások előtt, szeptemberben, a képviselőház már egyszer kiadta Babist a rendőrségnek.



Októberben Babis újra képviselői mandátumot szerzett, s ezzel mentessége is megújult, így az eljárás felújításához további parlamenti döntésre van szükség.



Milos Zeman közölte: amennyiben a kormány januárban nem kapna bizalmat, akkor a második kormányalakítási kísérlettel újra Andrej Babist bízza meg, de több időt ad neki, mint az első körben. Az államfő ugyanakkor a beruházások növelésére biztatta az új kormányt.



"Aktívabbnak kell lennünk Európában, mint eddig" - jelentette ki a kormány kinevezése után Andrej Babis. Hozzátette, hogy kormánya a cseh nemzeti érdekek érvényesítését kiemelt fontosságúnak tartja. "Minden erőnkkel aktívan harcolnunk kell az illegális migráció ellen és az ország lakossága biztonságának megerősítése érdekében" - szögezte le. Rámutatott, hogy Csehország a világ egyik legkevésbé eladósodott országa és a hatodik legbiztonságosabb ország.



"Meggyőződésem, hogy az új kormány egy egységes csapatként fog dolgozni" - hangsúlyozta. Megjegyezte: ő a többségi választási rendszer híve, mert az egyszínű kormányok hatékonyabban tudnak dolgozni, mint a vitáktól általában terhes koalíciós kabinetek.



A cseh sajtó nagy része arra számít, hogy az Andrej Babis vezette kormány januárban nem kap bizalmat a parlamentben és egy második kormányalakítási kísérletre is szükség lesz, sőt az előrehozott választás sem kizárható. Milos Zeman úgy látja, hogy a parlamenti pártok közül néhány hajlik arra, hogy a második körben megállapodjon az ANO-val a kormányzati együttműködésről. Eddig csak a kommunista párt jelezte, hogy bizonyos feltételek mellett megtűri a Babis-kabinetet. A Szabadság és Közvetlen Demokrácia (SPD) mozgalom az egyetlen, amely hajlandó lett volna koalícióra lépni az ANO-val, de azt Babisék elutasították. A migráció és EU-ellenes SPD-t a cseh sajtó szélsőségesnek tartja.

Brüsszel Európa-párti politikusként akarja kezelni az új cseh kormányfőt

Brüsszelben az Európai Unió csúcstalálkozója előtt jól kivehető az az igyekezet, hogy Andrej Babis új cseh miniszterelnököt olyan politikusként kezeljék, akinek pozitív programja van Európa számára - írta szerdán a CTK hírügynökség.

Andrej Babis, aki miniszterelnökként első ízben vesz részt a csütörtökön kezdődő kétnapos EU-csúcstalálkozón, még a tárgyalások kezdete előtt Brüsszelben megbeszélést folytat Donald Tuskkal, a tagországok állam- és kormányfőit tömörítő Európai Tanács elnökével.



Tusk egyik közeli munkatársa szerint az Európai Tanács elnöke egyebek között azt szeretné megvitatni Babissal, hogyan lehetne a visegrádi csoport (V4-Csehország, Lengyelország, Magyarország, Szlovákia) országait pozitív módon bevonni az integrációs szervezet döntéshozatalába.



"Úgy vélem (Brüsszelben) arra számítanak, hogy a vele (Babissal) való együttműködés +szokásos üzletmenet+ lesz, és nem nagyon fog megnyilvánulni" - mondta a CTK-nak Jarábik Balázs, a brüsszeli Carnegie Alapítvány szlovákiai elemzője. "Szerintem Brüsszel már érti, hogy (Babis) sokkal pragmatikusabb és a +valamit valamiért+ hozzáállás híve, s nem olyan, mint amilyen kép róla a választások előtt alakult itt ki" - jegyezte meg Jarábik Balázs, emlékeztetve azokra a problémákra, amelyek az uniós intézmények, illetve Magyarország és Lengyelország között vannak. Az elemző rámutatott arra is, hogy a cseh közvélemény általában is euroszkeptikus jelenleg.



Dita Charanzová, az ANO mozgalom európai parlamenti képviselője szerint Andrej Babis pozícióját az európai vezetők között nagymértékben az fogja meghatározni, hogy milyen lesz kormányának programja. Ez azonban a mostani EU-csúcson még nem lesz ismeretes. "Andrej Babis maga nyilatkozott úgy, hogy ez a program Európa-párti lesz, ez olyan dolog, amelyet nem lehet figyelmen kívül hagyni" - mondta Charanzová, akit a brüsszeli Politico hírportál a közelmúltban az egyik legbefolyásosabb EP-képviselőnek minősített. Charanzová szerint legitim dolog, hogy a csúcstalálkozón Babis ismertesse álláspontját a migrációs kérdés megoldásában.



"Mindenki arra vár, mivel érkezik (Babis) a csúcstalálkozóra. Ebből kikövetkeztethető lesz Csehország hozzáállása az uniós politikához" - jelentette ki Vera Jourová, az Európai Bizottság cseh biztosa. Jourová, akit szintén nagyon befolyásosnak tartanak Brüsszelben, korábban a Babis vezette ANO tagja volt.



Donald Tusk, aki korábban éveken keresztül lengyel kormányfő volt, a cseh sajtó szerint stabil és kezdeményező csoportnak tartja a V4-eket. Brüsszel ugyanakkor úgy véli, hogy a migrációhoz való hozzáállásukkal a visegrádiak megsértik az uniós egységet, és nem szolidárisak a többiekkel. Ez elsősorban a menekültek kötelező kvóták szerinti elosztásának az elutasításában nyilvánult meg. Maga Tusk is azonban a héten úgy vélekedett, hogy a kvótarendszer nem működik, és megosztja az uniót.



Prágai értesülések szerint a V4-ek nem változtatják meg álláspontjukat a migrációval kapcsolatban, de a csúcstalálkozón ki akarják mutatni szolidaritásukat a többiekkel, és közösen mintegy 35 millió eurós támogatást ajánlanak fel a líbiai határvédelem megerősítésére.

MTI