Klaus Iohannis lerótta kegyeletét Mihály király ravatalánál

2017. december 13. 15:37

Klaus Iohannis román államfő lerótta kegyeletét szerdán az ország volt uralkodója ravatalánál. A svájci rezidenciáján múlt héten elhunyt I. Mihály király holttestét szerda délben, a román hadsereg egy repülőgépe vitte haza Romániába.

A volt uralkodó koporsóját az őrezred katonai tiszteletadásával fogadták a bukaresti nemzetközi repülőtéren. Az volt uralkodó földi maradványait először a királyi háznak visszaszolgáltatott, a sinaiai Peles-kastélyba, I. Mihály szülőhelyére szállították. Itt - a nyilvánosság kizárásával - a rokonok és a román és külföldi közéleti személyiségek vesznek búcsút a volt királytól, akit hatalmas tisztelet övezett Romániában.





Klaus Iohannis államfő után a bukaresti kétkamarás parlament házelnökei, a román miniszterelnök, és a bukaresti kormány tagjai járultak a ravatalhoz.



Amikor tavaly augusztusban I. Mihály király elhunyt feleségét, Anna címzetes királynét ravatalozták fel a Peles-kastélyban, a Moldovai köztársaság akkori elnöke, Nicolae Timofti is részvétlátogatást tett Sinaián. Most a szomszédos Moldovából, amelynek nagy része a két világháború között Nagy-Romániához tartozott, és amelynek I. Mihály szintén uralkodója volt, Adrian Candu, a chisinaui parlament házelnöke rótta le kegyeletét az exkirály ravatala előtt.



Hétfőn a román parlamentben rendeztek ünnepélyes megemlékezést a volt uralkodó tiszteletére, a szombati temetésig hátralévő három napra pedig a bukaresti kormány nemzeti gyászt rendelt el. A koporsót szerda este szállítják át Bukarestbe, a jelenleg szépművészeti múzeumként működő egykori királyi palota tróntermébe: itt a következő két napon bárki leróhatja kegyeletét a I. Mihály ravatalánál.



A temetésére szombaton kerül sor, amelyen várhatóan több európai uralkodóház magas rangú képviselője - többek között Zsófia spanyol királynét, Anna-Mária görög királynét, Fülöp belga királyt, Károly herceg brit trónörököst - is részt vesz.



Mihály királyt 1947-ben űzték el a kommunisták a Szovjetunió Vörös Hadserege által megszállt Románia trónjáról. Az ország államformája azóta köztársaság. I. Mihály gyermekként 1927 és 1930

között, majd 1940 és 1947 között volt Románia uralkodója. Fontos szerepet játszott az 1944. augusztus 23-i fordulatban, amikor a már hadszíntérré vált Románia szakított addigi szövetségeseivel, a tengelyhatalmakkal, és az antifasiszta koalíció oldalára állt át.

MTI