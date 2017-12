Niedermüller üzent Karácsony Gergelynek

2017. december 13. 17:43

Facebook-bejegyzésben reagált Niedermüller Péter, a Demokratikus Koalíció európai parlamenti képviselője Karácsony Gergely ATV-s szereplésére. Ebben a Demokratikus Koalíció elnökségi tagja azt írja, az MSZP frissen felkért miniszterelnök-jelöltje eljátszotta politikai és emberi tőkéjét.

Niedermüller azzal kezdi mondatait, hogy „Gergő, hadd mondjam: nem a személyed jelenti a problémát, hanem a politikai magatartásod. Minden héten valami mást mondasz. Gondold csak végig, hogyan váltogattad a véleményedet az elmúlt hetekben. Soroljam fel? Ugye nincs rá szükség, hiszen Te is tudod” – írja a Demokratikus Koalíció európai parlamenti képviselője Karácsony Gergelynek címezve sorait.

„De még most sem lehet tudni pontosan, hogy mit akarsz, mi az, amit komolyan gondolsz, és mi az, amivel csak játszol. Amikor mondasz valamit, nem lehet tudni, hogy az mennyi ideig érvényes. Eddig a Párbeszéd miniszterelnök-jelöltje voltál, de akkor most ez már nem érvényes? A Párbeszéd társelnökeként és miniszterelnök-jelöltjeként tettél ajánlatot az MSZP-nek? Miért nem a demokratikus ellenzéknek komoly tárgyalásokon?” – írta a Facebookon válaszul Niedermüller az alábbi ATV-s interjúra.

Már nem lehet megbízni benned

Bejegyzésének végén is erős szavakat használ: „Azért, mert Te is tudod, az MSZP-n kívül nincs olyan demokratikus ellenzéki párt, amelyik közös listát akarna. Az a baj Gergő, hogy nem lehet már megbízni Benned. S hidd el, nemcsak én, hanem nagyon sokan így vagyunk ezzel. Lehet, hogy ezt még nem érzed, nem látod, de attól tartok, eljátszottad politikai és emberi tőkédet. Sokak reménye lehettél volna, de mára sokak csalódása lettél. S hidd el azt is, nagyon sajnálom, hogy ezt kellett írnom” – zárja sorait Niedermüller.

