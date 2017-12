A kívánságok éjszakája lesz a mai

2017. december 13. 17:46

Szerdáról csütörtökre virradó éjszaka érkeznek a Geminidák. Óránként akár száznál is több hullócsillagot láthatunk.

Amennyiben az időjárás is a kegyeibe fogad bennünket, akkor látványos csillaghullás szemtanúi lehetünk szerdáról csütörtökre virradó éjjel. Évente tucatnyinál is több meteorzáport lehet megfigyelni a Földről. De ezek közül kettő emelkedik ki igazán: a Perszeidáknak nevezett meteorraj menetrendszerűen augusztusban érkezik, míg a Geminidák meteorraj decemberben tár elénk csodás égi jelenséget.

A Geminidák nevüket onnan kapták, hogy a hullócsillagok mintha a Gemini, vagyis az Ikrek csillagkép irányából közelítenék meg a Földet. A szakemberek szerint jellemzően két hétig láthatók. A csúcspont egyértelműen a december 13-áról 14-re virradó éjszaka van, amikor óránként száz-százhúsz hullócsillag is felvillanhat az éjszakai égbolton.Ez nagyjából megegyezik, néha még meg is haladja az augusztusi meteoreső intenzitását – mondta el Mosoni László csillagász, a Kaposvár közelében fekvő Zselici Csillagpark vezetője.

A Geminidák azon kevés meteorraj egyike, amely nem egy üstökösmagból, hanem egy aszteroidából származik. A 3200 Phaeton jelű kisbolygó megközelítőleg öt kilométer átmérőjű. Ahogy arról korábban írtunk, a Phaethon egy olyan aszteroida vagy üstökösmag maradványa, amely elnyújtott ellipszis alakú pályán kering a Naprendszer belső részén. Az űrbeli objektum port bocsát ki, amelynek törmelékei keresztezve bolygónk pályáját létrehozzák a meteorrajt.

Kedvező időjárás esetén mindenképpen érdemes a szabad ég alatt tölteni a hűvösebb idő ellenére is tizenöt-húsz percet ma éjszaka. Ahhoz, hogy emlékezetes látványban legyen részünk, lényeges a megfelelő helyszín kiválasztása is. A kivilágított nagyvárosokban ugyanis kis eséllyel lehet bármit is látni a jelenségből, mert az erős fények elnyomják a légkörben elégő porszemcsék felvillanásait.

