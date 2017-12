Rendezné a történelmi vitákat a lengyel és az ukrán elnök

2017. december 13. 18:14

A történelmi viták rendezésében állapodott meg a lengyel és az ukrán elnök

Közös ukrán-lengyel bizottságot hoznak létre a két ország közötti történelmi viták rendezésére - jelentette be Petro Porosenko ukrán elnök azon a sajtótájékoztatón, amelyet Andrzej Duda lengyel államfővel közösen tartott szerdán a kelet-ukrajnai Harkivban.

A testületet mindkét ország részéről egy-egy miniszterelnök-helyettes vezeti majd. Porosenko meggyőződését fejezte ki, hogy a bizottság mihamarabb összeül, és "zöld jelzést" ad a Varsó által sürgetett, második világháborús ukrajnai lengyel tömegsírok feltárásának folytatására.



Kijev idén áprilisban leállította az ukrajnai lengyel tömegsírok feltárását, miután a délkelet-lengyelországi Hruszowicében lebontották az Ukrán Felkelő Hadsereg (UPA) 1994-ben - a lengyel hatóságok szerint törvénytelenül - emelt emlékművét.



Utóbbival kapcsolatosan a lengyel elnök kérdésre válaszolva kijelentette, hogy az ukrán emlékművek helyreállításáról akkor lehet majd szó, ha kiderül, valóban nyugszanak ott második világháborúban elesett ukrán katonák, és ha kiderítik személyazonosságukat is. Ehhez sírfeltárások és kutatások szükségesek - tette hozzá.



A két államfő megállapodott abban is, hogy mindkét fél szűkíti azoknak a személyeknek a listáját, akiket beutazási tilalommal sújtanak egymás országában.



Az ukrán sajtóban november elején jelentek meg hírek arról, hogy Lengyelország "feketelistát" készített azokról az ukrán tisztségviselőkről, akiket lengyelellenesnek tart, és megtiltja nekik a beutazást. Az elsők között ilyen "nemkívánatos személlyé" nyilvánították Volodimir Vjatrovicsot, az Ukrán Nemzeti Emlékezet Intézetének vezetőjét.



Porosenko szavai szerint egyetértettek lengyel kollégájával abban, hogy a történelmi kérdések nem hathatnak ki a két ország stratégiai partnerségére.



"Meg kell emlékeznünk múltunk hőseiről, a vétlen áldozatokról, de határozottan előrefelé kell haladnunk, mert a történelmen már nem változtathatunk, a jelenünkön viszont igen, és kell is annak érdekében, hogy jobb feltételeket teremtsünk a jövőre nézve, hogy senki soha többé ne ültethessen el sem az ukránok, sem a lengyelek szívében gyűlöletet és ellenségeskedést egymás iránt" - hangoztatta az ukrán államfő.



Porosenko hozzáfűzte: lengyel kollégájával mindketten teljes mértékben tisztában vannak azzal, hogy az Ukrajna és Lengyelország közötti, történelmi kérdések miatti konfliktusokból egyedül Moszkva húz hasznot.

A lengyel és az ukrán államfő közösen emlékezett meg a szovjet NKVD áldozatairól Harkivban

Andrzej Duda lengyel elnök és Petro Porosenko ukrán államfő közösen emlékezett meg szerdán az ukrajnai Harkivban a sztálini Szovjetunió titkosrendőrségének, a Belügyi Népbiztosságnak (NKVD) ott eltemetett lengyel áldozatairól - jelentette a PAP lengyel hírügynökség.

A kelet-ukrajnai városban létesített Totalitarizmus Áldozatainak Temetője 4302 lengyel végső nyughelyének ad otthont, többségüket az ugyancsak kelet-ukrajnai Sztarobilszk (Sztarobelszk) városában működtetett NKVD-s fogolytáborban ölték meg a második világháború kezdetén, köztük van nyolc lengyel tábornok is. A lengyel tiszteket az 1937 és 1938 közötti sztálini terror és tisztogatások további mintegy 2800 halálos áldozatával temették tömegsírokba.



A nap folyamán Duda és Porosenko megvitatják az ukrán területen folytatott lengyel sírfeltárások kérdését. A két ország között ugyanis hónapok óta feszült a viszony, elsősorban a XX. századi történelem egyes epizódjainak eltérő megítélése miatt. Kijev idén áprilisban leállította az ukrajnai lengyel tömegsírok feltárását, miután a délkelet-lengyelországi Hruszowicében lebontották az Ukrán Felkelő Hadsereg (UPA) 1994-ben - a lengyel hatóságok szerint törvénytelenül - emelt emlékművét. A lengyel fél többek között az UPA által 1943 nyarán elkövetett, több mint százezer lengyel áldozattal járó volhíniai (Voliny) mészárlás áldozatainak sírjait tárná fel.



Lengyelország szerint az UPA tettei felérnek az etnikai tisztogatással, míg az ukrán nacionalista politikai irányzat szerint a történtek egy kétoldalú konfliktus szimmetrikus következményei voltak.



Az UPA-t és annak politikai szárnyát, az Ukrán Nacionalisták Szervezetét (OUN) az ukrán nacionalisták kizárólag szovjetellenes, Ukrajna függetlenségéért küzdő szervezetekként akarják láttatni, s az ukrán politikai bírálói szerint jelenleg ezeknek az ultranacionalista csoportoknak a rehabilitációja zajlik, méghozzá vélt vagy valós kegyetlenségeik eltussolásával.

MTI