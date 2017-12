Tiltakozó nyilatkozat a pécsi Soros-kampányközpont ellen

A pécsi "Soros-kampányközpont" létesítése elleni tiltakozó nyilatkozatot fogadott el a pécsi önkormányzat közgyűlése csütörtökön. A Nyílt Társadalom Alapítvány által mintegy 130 millió forinttal támogatott pécsi Emberség Erejével Alapítvány elfogadhatatlannak nevezte a nyilatkozatot.

A csütörtökön megszavazott nyilatkozatban az áll, hogy a pécsiek "megdöbbenéssel értesültek Soros György magyar-amerikai milliárdos spekuláns alapítványának tervéről, hogy vidéki kampányközpontok (irodák) létrehozásával befolyásolni akarja életünket, döntéseinket, választásunkat".



A dokumentum szerint a város lakói "ebből nem kérnek", és ezzel szemben kiállnak "a mai, Magyarországot és Európát megvédeni akaró politika mellett".



A közelmúltban mintegy 130 millió forintot kapott az Emberség Erejével Alapítvány a Soros György általa létrehívott Nyílt Társadalom Alapítványtól. Nyirati András, a pécsi Nyílt Társadalom Alapítvány elnöke korábban az M1 Híradójában azt mondta: a pénzt a dunántúli régió civil szervezeteinek megerősítésére kapták, és a támogatási szerződést már alá is írták.



A pécsi közgyűlés nyilatkozata azt is tartalmazza: "felkérünk minden pécsi polgárt, vállalkozást, szervezetet, hogy ne adjon helyt a Soros-féle kampányközpontnak. Ne adjon tulajdonba, bérbe, használatba semmilyen helyiséget! Ne segédkezzen senki otthonunk, Európa, hazánk, Magyarország (.), Pécs jövőjének kockáztatásában, ne segédkezzen Soros György tervének megvalósításában!"



Páva Zsolt (Fidesz-KDNP) polgármester a szavazás előtt arról beszélt, hogy erősödnek azok a "magukat civilnek nyilvánító" migránsbarát mozgalmak, amelyek a határkerítés lebontást akarják elérni és támogatják az ellenőrizetlen, illegális bevándorlást.



A voksolást megelőző több mint 45 perces vitában az ellenzéki képviselők a többi között tragikomikusnak, figyelemelterelésnek, értelmetlennek, méltatlannak, gyűlöletkeltőnek, hecckampánynak nevezték, valamint a pécsi lakosok fenyegetéseként értékelték a nyilatkozatot. Közülük többen azt is jelezték, hogy elutasítják az EU migránsok kötelező szétosztását célzó kvótáját, a migránsok tömeges betelepítését.



Kővári János (Összefogás Pécsért Egyesület) egyúttal elismerően szólt a hátrányos helyzetű emberek segítését végző civil szervezetek munkájáról.



Cserfainé Kovács Ágnes (MSZP) a vitában úgy fogalmazott: "Pécs városa zombiként fogja követni a kormány döntéseit", ha elfogadják a nyilatkozatot.



Keresztes László Lóránt (LMP) és Kővári János is kezdeményezte a nyilatkozat szövegének módosítását, ezeket azonban a közgyűlés fideszes többsége elutasította.



Páva Zsolt reagálásában a "helyi közösségek kovászaként" működő civil szervezetek, mozgalmak és a külföldről finanszírozott "álcivilek és NGO-k" közötti különbséget hangsúlyozta, mondván, a nyilatkozat az utóbbiak tevékenységét utasítja el.



A dokumentumot a képviselő-testület 17 igen szavazattal, egy tartózkodás mellett fogadta el; 7 képviselő nem szavazott az előterjesztésről.



Az Emberség Erejével Alapítvány az MTI-hez a szavazás után eljuttatott közleményében azt írta, hogy "a nyilatkozat teljes mértékben elfogadhatatlan".



"Valótlanságra és álhírekre épül, (.) és nem csupán egy konkrét civil szervezet ellehetetlenítésére irányul, de rosszindulatú támadás a pécsi civil közösségek ellen" - fogalmaztak.



Közölték: az alapítvány "változatlan formában és elkötelezettséggel" a jövőben is folytatja tevékenységét a baranyai megyeszékhelyen és a régióban az Erősödő Civil Közösségek (ECK) program lebonyolításával együtt.



Megjegyezték, hogy a korábbi képviselői nyilatkozatok következtében másik pécsi ingatlan bérlésére kényszerültek.

