Háromszáz diák szavalja el a Szózatot

2017. december 14. 14:08

Háromszáz fehérvári általános és középiskolás diák együtt szavalja el a Szózatot a Vörösmarty Színházban december 19-én, az Isten pénze című darab esti bemutatója előtt.

Matúz János, a színház művészeti intendánsa az M1 aktuális csatorna csütörtöki adásában elmondta, hogy egy Fejér megyei irodalomtörténész hívta fel a figyelmünket tavaly arra, hogy Vörösmarty Mihály 1835-ben kezdte és 1836-ban fejezte be a Szózatot, ezért az évfordulóról méltó lenne megemlékezni. A színház akkor közös szavalást szervezett, amelyet idén is megismétel, sőt, egy felhívást tett közzé, amelyben arra buzdítják a Kárpát-medencei magyarság valamennyi magyar nyelven játszó színházát, hogy csatlakozzon az eseményhez. Legyen minden év decembere a Rendületlenség Hava és hangozzék el a színpadokon százak és ezrek tolmácsolásában Vörösmarty halhatatlan műve - tette hozzá.



Matúz János kiemelte, hogy a színház szakrális kezdeményezései között fontos kiemelni az idén hatodik alkalommal megrendezett Újszövetség-maratont, amelynek keretében advent első vasárnapján hajnaltól éjfélig, húsz órán át, megszakítás nélkül olvassák fel a teljes Újszövetséget a színház nagyszínpadán az önkéntes jelentkezők. Az esemény idén december 3-ára esett, ezen a napon a felolvasást a kávézóban a Ciszterci Szent István Gimnázium, a Hermann László Zeneművészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola, a Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium és a Kossuth Lajos Általános Iskola diákjainak koncertjei tették teljessé.



"Az idei szezon nagy újdonsága, hogy Szikora János igazgató javaslatára felelevenítettük a Vers mindenkinek hagyományát is, így a Fehérvár Televízióban a Vörösmarty Színház színművészeinek tolmácsolásában a legszebb magyar verseket hallgathatják meg szombatonként főműsoridőben a televíziót nézők" - fűzte hozzá az intendáns.

MTI - M1