Juncker: a V4-ek felajánlása szolidaritásuk bizonyítéka

2017. december 14. 16:52

Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke csütörtökön, a visegrádi országok vezetőivel közösen tartott brüsszeli megbeszélést követően kijelentette: az uniós határvédelem erősítését szolgáló, jelentős összegű felajánlás bizonyíték arra, hogy a visegrádi négyek szolidaritást mutatnak, és kiállnak Olaszország és más országok mellett.

A bizottság elnöke az uniós állam- illetve kormányfők kétnapos csúcstalálkozóját megelőzően tartott V4-es találkozó után adott nyilatkozatában aláhúzta, tovább kívánja erősíteni a visegrádi országokkal való együttműködést megbeszéléseken és egyeztetéseken keresztül, az esetleges félreértések tisztázása és elkerülése érekében.



Mint elmondta, Paolo Gentiloni olasz miniszterelnökkel folytatott tárgyaláson az Európai Bizottság és a V4-ek megerősítették közös elhatározásukat, hogy együttesen kezelik a migráció okozta közös kihívásokat.



Az uniós bizottság tájékoztatása szerint az októberi uniós csúcson minden tagállam egyetértett abban, hogy nagyobb mértékben járul hozzá az Afrikának nyújtandó támogatási alap hiányának megszüntetéséhez. Csütörtöki felajánlásukkal a visegrádi országok teljesítették kötelezettségvállalásukat, amely egyértelmű szolidaritást és elkötelezettséget jelent az unió határain kívüli fellépéseinek támogatása és a bevándorlás kiváltó okainak kezelésére terén - húzták alá.



Robert Fico szlovák miniszterelnök a tanácskozást követően kijelentette, a visegrádi országok szívesen ajánlanak fel további összegeket is a csütörtökön rögzített 35 millió eurós hozzájárulás mellett. Amennyiben úgy látják, hogy valóban hatékony programok valósulnak meg a migrációs válság megoldása érdekében, a visegrádi országok továbbra is őszinte szolidaritásukat fogják kifejezni áldozatvállalásukkal - húzta alá.



Újságírói kérdésre válaszolva nyomatékosította, Szlovákia továbbra is elveti a kötelező kvótákra vonatkozó uniós határozatot. Ez a politika nem működik, hatástalan és végzetesen megosztja az Európai Uniót. A határozat fenntartása súlyos következményekkel jár az unió jövőjére nézve - vélekedett.



Fico egyetértett azzal, hogy Európának fogadnia kell a nemzetközi védelemre jogosult menedékkérőket, ugyanakkor aláhúzta, nem lehet szabad átjárást biztosítani a határokon. Európának meg kell tudni védenie határait, ellenkező esetben számos problémával kell szembenéznie a jövőben - tette hozzá.

Paolo Gentiloni olasz miniszterelnök üdvözölte a visegrádi országok felajánlását, de hozzátette, ez a döntés nem változtat a menekültek elosztásának rendszerén.



Emmanuel Macron francia államfő is üdvözölte a visegrádi országok felajánlását, ugyanakkor hozzátette, a csütörtöki hozzájárulás nem válasz mindenre, és mindenkinek teljesítenie kell kötelességeit.



Csütörtökön, az uniós állam- illetve kormányfők csúcstalálkozóját megelőzően tartott V4-es találkozó keretében a tanácskozó vezetők a magyar V4-elnökség koordinálásával a líbiai határvédelem anyagi támogatásáról döntöttek Jean-Claude Junckerrel, az Európai Bizottság elnökével, Paolo Gentiloni olasz miniszterelnök részvétele mellett.



A nyilatkozat szerint arról határoztak a visegrádi országok vezetői, hogy az európai uniós és más, kétoldalú támogatási programokhoz nyújtott hozzájárulásaikon kívül 35 millió euró (11 milliárd forint) felajánlásával támogatnak egy, az olasz kormány által vezetett és az Európai Bizottság együttműködésével létrejövő, a líbiai határok védelmét célzó kezdeményezést.

MTI