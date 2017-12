Bemutatta választási programját az LMP és az Új Kezdet

2017. december 14. 16:58

Bemutatta közös, 2018-as választási programját csütörtökön az LMP és az Új Kezdet. Szél Bernadett miniszterelnök-jelölt a dokumentumot ökopolitikai programnak nevezte, és mint mondta, azt polgármesterek, döntéshozók részvételével készítették, így jól alkalmazható a mindennapokban jelentkező problémákra.

Közölte: gazdaságpolitikájuk lényege, hogy a fejlődésből az emberek széles rétege profitáljon, mint fogalmazott, fenntartható jóllétet ígérnek.



Programjuk megoldást kínál a bérválságra is - sorolta -, a multik helyett pedig a hazai kis- és közepes vállalkozásokat tekintik partnernek. A büdzsé 20 százalékát fordítanák az oktatásra, a jelenleginél nagyobb hangsúlyt helyeznének a betegségek megelőzésére, ehhez pedig megerősítenék az egészségügyi alapellátást.



Szél Bernadett cáfolta, hogy az általuk szorgalmazott többkulcsos, progresszív adózás emelést jelentene, mint mondta, a 0, a 12 és 24 százalékos személyi jövedelemadó-kulcsokat tartalmazó tervük az emberek 90 százalékánál több pénzt hagyna.



A teljesítmény és nem az uram-bátyám viszony dominálna az előrejutásban - ígérte, és zöld fordulatot sürgetett, valamint "okos gazdaság" építését, amely a humán tőkére és a fenntartható erőforrásokra épít.



Az LMP társelnöke gyors változtatást tartott fontosnak az oktatásban. Mint mondta, a tanárok óraszámát heti 20 órában maximálnák, az iskolákat pedig visszaadnák azon önkormányzatoknak, amelyek képesek azok fenntartására. Az oktatók bevonásával dolgoznák át a nemzeti alaptantervet úgy, hogy az a kompetenciákra helyezze a hangsúlyt.



Megszüntetnék az állami tankönyv-monopóliumot, amelynek kialakítása a politikus szerint csupán egy korrupciós intézkedés volt, és többletjuttatással ösztönöznék a pedagógusokat arra, hogy a hátrányos helyzetű térségekben vállaljanak munkát.



Az LMP visszaemelné az alkotmányba a társadalombiztosítás intézményeit és mindenkinek biztosítanák az orvosi ellátást, aki arra rászorul.



Megtartanák a családi adókedvezményt, sőt azt megkétszereznék az egygyermekesek számára, "jelenleg ugyanis a második gyermekekért küzd az ország" - indokolta álláspontjukat Szél Bernadett, aki szólt a nők nagyobb megbecsülésének szükségességéről is, az egyenlő munkáért egyenlő bért programpontjukról. Leszögezte azt is, első intézkedései között ratifikálnál az Isztambuli Egyezményt.



Gémesi György, az Új Kezdet elnöke szerint az ország jelenleg a rosszul működő tanácsrendszer felé tart, ahol mindenről a politikailag irányított hivatalok és nem a választott tisztségviselők döntenek.



Bírálta a kormány által megvalósított centralizációt, mint fogalmazott, megszűnt a települések joga az önkormányzáshoz. Emellett piaci versenyt sürgetett, anélkül ugyanis szerinte legyengül a gazdaság, de bírálta a kormányzat számos beruházását is, amelyeket nem fenntarthatónak ítélt. Közölte azt is: el kell érni, hogy beruházásaink tizenöt év múlva is ugyanazt nyújtsák, így az amortizáció fedezésére is biztosítani kell forrásokat, ami jelenleg hiányzik.

Szél Bernadett, az LMP miniszterelnök-jelöltje és Gémesi György, az Új Kezdet elnöke a két párt közös programbemutató sajtótájékoztatóján a Képviselői Irodaházban 2017. december 14-én. MTI Fotó: Illyés Tibor



Kanász-Nagy Máté, az LMP szóvivője a programot úgy jellemezte: céljuk, hogy az emberek maguk dönthessenek a sorsukról és visszaadnák a közösségek önrendelkezési jogát. Ábrahám Júlia, az LMP elnökségi tagja arról számolt be, hogy a csaknem egy éve készülő programot Lányi András szerkesztette.



Üveges Gábor, az Új Kezdet választmányi elnöke a vidék, a kistelepülések képviseletét ígérte.

