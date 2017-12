Merkel: a "szelektív szolidaritás" nem működik

2017. december 14. 17:22

Nem működik a "szelektív szolidaritás" a migrációs válság kezelésében, a bevándorlás külső és belső dimenziójában is szolidaritásra van szükség az Európai Unió tagállamai között - közölte Angela Merkel német kancellár csütörtökön Brüsszelben, röviddel az uniós állam- és kormányfők csúcstalálkozójának kezdete előtt.

"Nem csak a külső határokon történő migrációkezelésében kell szolidárisnak lenni (...), ez jó és fontos, de belső szolidaritásra is szükség van" - mondta Merkel, elvetve a "szelektív szolidaritást" a tagországok között.



Megfigyelők szerint a német kancellár ezzel egyebek mellett arra utalhatott, hogy miközben a visegrádi államok vezetői a líbiai határvédelem anyagi támogatásáról döntöttek, sem Csehország, sem Lengyelország, sem Magyarország nem vesz részt a menedékkérők EU-n belüli elosztására szolgáló mechanizmusban.



Andrej Babis cseh miniszterelnök úgy vélekedett, nem jelentenek megoldást a kötelező kvóták a migrációs válságra, és elsősorban az embercsempész-hálózatok elleni fellépést kellene megerősíteni.



Rövid sajtóértekezletén Babis hangsúlyozta, a líbiai határvédelem anyagi támogatása "illeszkedik kormányának stratégiájába, miszerint a krízist Európán kívül kell kezelni". "A probléma megoldását a küzdelem jelenti a migrációs maffia ellen, amely egy jobb jövő hamis ígéretével eurómilliárdokat keres azon, hogy elégedetlen embereket hoz Európába" - fogalmazott.



Robert Fico szlovák kormányfő aláhúzta, nincsen konszenzus az EU migrációs politikájának reformját illetően, és "nagy hiba" lenne ennek hiányában is végigvinni a folyamatot, amely megosztaná a tagországok egységet.



Fico beszélt a líbiai határvédelem támogatásáról, kiemelve, hogy a visegrádi döntésnek rendkívül egyszerű az üzenete: "meg akarjuk mutatni, hogy a szolidaritás elve olyasmi, amelyet teljes mértékben tiszteletben tartunk". A migrációs válság kérdéséről szólva pedig leszögezte: "nem emberi jog a beutazás az Európai Unióba, az EU-nak meg kell védenie magát".



Federica Mogherini uniós kül- és biztonságpolitikai főképviselő elmondta, hogy mintegy 15 ezer, eredetileg Európába tartó migránst telepítenek haza a származási országukba a következő hetekben Líbiából. Az Európai Unió, az Afrikai Unió és az ENSZ közös munkájának köszönhetően eddig 16 ezer ember önkéntes hazaszállítására került sor Líbiából - közölte Mogherini a két szervezet illetékes tisztségviselőivel folytatott tárgyalásai után.



Hozzátette, az EU további 100 millió euróval fogja támogatni ezt a munkát, de ezen felül is pluszforrások bevonására lesz szükség. Emellett hangsúlyozta, a migrációs válság külső dimenzióját illetően komoly előrelépések történtek, miközben a belső dimenzióban a jelek szerint vannak még nehézségek.



Donald Tusk, az Európai Tanács elnöke figyelmeztetett: kétségtelenül az Egyesült Királyság uniós kiválásáról szóló tárgyalások második szakasza lesz az "igazi próbája" a bennmaradó tagállamok egységének.



Tusk kiemelte, az uniós vezetők mostani találkozója jól mutatja, hogy csak egységes fellépéssel lehet komoly eredményeket elérni, és erre példaként hozta fel a Brexit-tárgyalásokat, illetve az EU védelmi dimenziójának megerősítését.



Ugyanakkor rámutatott, hogy két fontos kérdésben továbbra sincs egység a tagországok kormányai között: a gazdasági és monetáris unió elmélyítésében, valamint a migrációs politikában. "Ezeket a megosztottságokat érzelmek kísérik, ami megnehezíti a racionális vitát és a közös nyelv megtalálását" - mondta.

MTI