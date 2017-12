Szatmárnémeti diákok nyerték a vetélkedő döntőjét

2017. december 14. 17:32

A szatmárnémeti Kölcsey Ferenc Főgimnázium "Éneklő borz" nevű csapata nyerte meg a Demokrácia 1x1 elnevezésű középiskolai vetélkedő döntőjét - közölte a Nemzeti Választási Iroda (NVI) csütörtökön az MTI-vel. A fiatalok 159 csapat közül bizonyultak a legjobbnak.

A Nemzeti Választási Iroda és a Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkársága szeptemberben hirdette meg vetélkedőjét a Kárpát-medencei középiskolás diákok számára.



A vetélkedő célja az volt, hogy a fiatalok átfogó ismereteket szerezzenek a demokrácia, az emberi jogok, az állampolgárság, a választási rendszer és a nemzetközi intézmények témakörében. A vetélkedőre 159 csapat (636 külhoni magyar diák) jelentkezett: a Felvidékről 6, Kárpátaljáról 13, Erdélyből 62, a Vajdaságból 77, Horvátországból pedig egy csapat.



Az első fordulóban, novemberben a diákok a saját iskolájukban írták meg a tananyag alapján összeállított tesztet. A második, regionális fordulóban az elméleti tudáson kívül a tanulók gyakorlati tudásukról is számot adtak: voltak a vitakészséget, az érvelést mérő feladatok is.



A csütörtöki döntőbe 11 csapat jutott be: egy-egy csapat a Felvidékről, illetve Kárpátaljáról, öt csapat Erdélyből, négy pedig a Vajdaságból. A döntőben a csapatoknak nem csak lexikális tudásukra, de kreativitásukra is szükségük volt, az írásbeli feladatok mellett a zsűri értékelte előadásmódjukat és vitakészségüket is.



A versenyen a szatmárnémeti Kölcsey Ferenc Főgimnázium "Éneklő borz" nevű csapata ért el első helyezést (Románia). A második a gyergyószentmiklósi Salamon Ernő Gimnázium "Filokrácia" nevű csapata lett (Románia). A harmadik helyezett a csíkszeredai Márton Áron Főgimnázium "Bulé" nevű csapata (Románia).



A győztes csapat tagjai értékes tárgynyereményt kaptak, a legjobb csapatok pedig 2018-ban az Európai Parlamentben tehetnek látogatást.

Semjén Zsolt: felemelő érzés, hogy nemzettársaink az ország házában vetélkednek

Felemelő érzés, hogy a nemzetrészek középiskolás diákjai vetélkedésének az ország háza ad otthont – mondta Semjén Zsolt nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes csütörtökön Budapesten.

A politikus a Nemzeti Választási Iroda (NVI) és a Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkársága által Kárpát-medencei középiskolás diákoknak meghirdetett, Demokrácia 1×1 elnevezésű vetélkedő döntőjének megnyitóján, a Parlamentben felidézte: a kettős állampolgárságról szóló törvény célja az volt, hogy „nemzettársaink polgártársaink lehessenek”, az Országház pedig az egyetemes magyarság háza.

Azóta a Ház falai között sok esemény történt ennek szellemében, itt indult újra a Magyar Állandó Értekezlet és itt tette le a Szent Korona előtt esküjét a félmilliomodik honosított állampolgár, Böjte Csaba ferences szerzetes – mondta, hozzátéve, most pedig a Parlament a Kárpát-medencei fiatalok vetélkedésének ad otthont.

Kitért arra, volt időszak, amikor a tanulmányi, műveltségi vetélkedőket – a diákok túlterheltségére hivatkozva – igyekeztek kiiktatni az oktatásban, szerencsére – jegyezte meg – ez ma már másként van. Ennek szellemében hirdette meg az NVI a középiskolásoknak szóló vetélkedősorozatát néhány évvel ezelőtt – tette hozzá.

Mint mondta, 1948 után az iskolai tananyagból minden olyan ismeretanyag kikerült, ami a választásokra, a többpártrendszerre, a parlamenti működésre vonatkozott, de ez a tudásanyag kezd visszakerülni a tankönyvekbe.

Semjén Zsolt hangsúlyozta: a verseny értékes tudást nyújt, az NVI és a Miniszterelnökség által összeállított tananyag sokszínű és praktikus. Állampolgársági ismereteket tartalmaz, különös tekintettel a választásokra, az állampolgárságra, mindezt nemzetközi összehasonlításban, a történelmi távlatok összefüggésében – sorolta.

Kitért arra is, hogy az egymilliomodik honosított új magyar állampolgár a családjával szombaton teszi le az esküt a Sándor-palotában.

Pálffy Ilona, a Nemzeti Választási Iroda elnöke kiemelte: a vetélkedővel az volt a céljuk, hogy megszólítsák a fiatalokat, akiknek a választási részvételi aránya hagyományosan alacsony.

Felidézte: két évvel ezelőtt indították a vetélkedősorozatot, az első két évben magyarországi diákoknak hirdették meg, majd a nagy sikerre tekintettel döntöttek arról, hogy idén Kárpát-medencei szinten tartják meg a versenyt.

MTI