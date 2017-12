Közel kétszáz utcát átneveztek Isztambulban

2017. december 14. 21:50

Isztambul nagyvárosi tanácsa csütörtökön megváltoztatta 192 út és utca nevét, mivel azok vagy valamilyen módon a tavalyi katonai puccskísérlettel vádolt gülenista mozgalomra utalnak vagy egyszerűen csak "értelmetlenek, nevetségesek és erkölcstelenek" - jelentette az Anadolu török állami hírügynökség.

A török vezetés az Egyesült Államokban élő Fethullah Gülen muzulmán hitszónok terrorszervezetnek nyilvánított nemzetközi hálózatát teszi felelőssé a tavaly júliusi incidensért, Gülen ugyanakkor következetesen tagadja, hogy köze lett volna a történtekhez. A hivatalos török álláspont alapján a gülenisták céltudatosan, hosszú évek alatt szivárogtak be az államigazgatásba.



Az átnevezést a metropolisz önkormányzatának ellenzéki tagjai is támogatták. A gülenista vonatkozású utcanevek közül több a puccskísérlet halálos áldozatainak (törökül "vértanúinak") nevét kapta.



A Gülen utat például a puccskísérlet hős katonájának tekintett Ömer Halisdemirről nevezték el. Halisdemir július 15-én Ankarában elsőként nyitott tüzet a puccsistákra. A török "gülen" szó magyar jelentése egyébként "nevető".



25 további Gülen utca szintén főként vértanúról kapta a nevét, de az egyiket - a lakosság ellenállására utalva - Feltámadás utcára nevezték át.



Lecserélték egyebek között a Paralel (párhuzamos) utca, a Zaman (idő) utca és a Sizinti (beszivárgás) utca nevét is. Ankara szerint az összeesküvők "párhuzamos államot" építettek ki Törökországon belül. A legnagyobb, időközben bezáratott, gülenista kötődésű napilap a Zaman címet viselte.



A tanács egyúttal a 112-szeres válogatott, világbajnoki bronzérmes labdarúgó, Hakan Sükür nevét is törölte az utcákról. A Gülen iránti rokonszenvét vállaló játékos maga is az Egyesült Államokban él. Az önkormányzat helyette is a puccskísérlet egyik halálos áldozatát választotta névadóként.



Mindemellett a Kandil (olajlámpás), a Harem (hárem) és a Fak utca is más nevet kapott. Az észak-iraki Kandil-hegységben található a Délkelet-Törökországban 1984 óta fegyveres felkelést folytató Kurdisztáni Munkáspárt (PKK) milicistáinak a főhadiszállása. A törökországi kurd kisebbség függetlenségéért harcoló szeparatista PKK-t Törökország, majd az Európai Unió és az Egyesült Államok is terrorszervezetnek nyilvánította. Az utóbbi két utcanév megváltoztatását az indokolta, hogy a hárem a többnejű oszmán szultánok feleségeinek lakhelyét jelenti, a fak hangsor pedig a közönséges angol káromkodást idézi.



2016 augusztusában a török hatóságok országszerte begyűjtötték az összes FG betűpárost tartalmazó forgalmi rendszámot, mivel azok Fethullah Gülenre emlékeztettek. Az országos rendőrfőkapitányság minden érintett azonosítót törölt a nyilvántartásból, akár magán-, akár állami tulajdonban volt a gépjármű.



2016. július 15-ének éjszakáján a puccsisták elfoglalták Ankarában a katonai főparancsnokság és az állami média, a TRT épületét, Isztambulban pedig lezárták az első Boszporusz-hidat. A katonai felkelés résztvevői páncélosokkal vonultak ki a laktanyákból, majd vadászrepülőik és helikoptereik légicsapásokat mértek a parlamentre és az országos rendőr-főkapitányságra. Recep Tayyip Erdogan államfő az utcára szólította a civil lakosságot, amely végül megakadályozta az államcsínyt. Az összecsapásokban hivatalos adatok szerint 249-en vesztették életüket, rajtuk kívül további 35 puccsista halt meg.

MTI