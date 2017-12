Karácsony Gergely februárban árnyékkormányt állítana fel

2017. december 14. 23:15

Az MSZP elnöke szerint politikai értelemben már eldőlt, hogy Karácsony Gergely, a Párbeszéd társelnöke a szocialisták miniszterelnök-jelöltje is. Molnár Gyula erről csütörtökön az InfoRádió Aréna című műsorában beszélt, ahol Karácsony Gergely elmondta, szeretné, ha februárban árnyékkormányt hoznának létre.

Molnár Gyula és Karácsony Gergely is reményét fejezte ki, hogy több párt is csatlakozik az együttműködéshez. Megerősítették: közös egyéni képviselőjelöltek, közös lista és közös miniszterelnök-jelölt a céljuk.



A két politikus elmondta azt is, hogy a Magyar Liberális Párt is csatlakozik az együttműködéshez.



Molnár Gyula szerint a három pártnak a közös indulásról belátható időn belül meg kell állapodnia, azt meg kell erősíteni civil szervezetekkel és nyitottak lesznek a Demokratikus Koalíció (DK), az Együtt, az LMP és a Momentum felé.



Karácsony Gergely elmondta, a zuglói polgármesterséget csak a miniszterelnökségre cserélné le.



Utalva korábbi kijelentésére, miszerint neki mindegy, hogy húzza vagy tolja a szekeret, a Párbeszéd társelnöke azt mondta, most úgy tűnik, hogy húznia kell.



Karácsony Gergely szólt arról is, hogy miután a választási indulással kapcsolatos kérdések eldőltek, februárban a kormányzóképességet egy árnyékkormánnyal is meg lehetne mutatni. Hozzátette: szeretne egy tanácsadó testületet is, amelynek az ellenzék sokszínűségét kell felmutatnia.



Arra reagálva, hogy Botka Lászlónak, az MSZP korábbi miniszterelnök-jelöltjének teljhatalma volt, Karácsony Gergely azt mondta, neki nincs szüksége teljhatalomra, ő szelídebb típus, a józan kompromisszumok híve. Neki nem dolga, hogy az MSZP belső dolgaival foglalkozzon, a közös program megfogalmazásában van szerepe, amelynek lényege: a jövő záloga a beruházás az emberekbe - mondta.



Molnár Gyula jelezte, a miniszterelnök-jelölti kampány önálló, de lesz egy pillanat, amikor az össze fog érni az MSZP kampányával és ez a pillanat nagyon közel van. Hozzátette: lesz egy közösen működtetett kampánycsapat is.



A szocialista politikus szerint eljön az igazság pillanata, amikor el kell gondolkozni: "az nem elegendő a boldogsághoz", hogy valaki 6-7 százalékon áll, mindene megvan ahhoz, hogy "boldog parlamenti párt", "őfelsége ellenzéke" legyen a következő négy évben 8-10 emberrel. Érdemes lenne egyesíteni az erőinket - hangoztatta.



Az MSZP elnöke szerint meg kell nézni - talán év vége felé - , hogy miként fogadta a közvélemény az együttműködést. Azt ajánlják a többieknek - folytatta - , "legyen egy utolsó utáni verseny", és álljanak ki a miniszterelnök-jelöltek például egy nyilvános vitára. Hozzátette: a vita hatását több kutatóintézettel is felmérhetnék.



Karácsony Gergely támogatta a vita ötletét, majd közölte: a DK tartozik a választóknak annyival, hogy elmondja, miért nem akar a közös listán részt venni, holott a párt megalakulása óta a legszorosabb baloldali összefogásról beszél. Nem vagyunk abban a helyzetben, hogy méltányolni tudjuk egyes pártok részérdekeit - jegyezte meg.



Molnár Gyula azzal is magyarázta a baloldali összefogás szükségességét, hogy "ha a kormány tovább szórakozik a Jobbikkal és csinálja ezt a lehetetlen játszmát, amiben felhasználja az Állami Számvevőszéket, hogy tönkre tegye a pártot, akkor mártírt fognak belőle csinálni". Ha a baloldal "totojázik", az egyéni érdekeit nézi, akkor a választók könnyen megtalálhatják a Jobbikban a kormány alternatíváját - magyarázta.



A két politikus úgy látta, hogy a két párt programja összefésülhető, nem sokban különböznek.



A kampányról Molnár Gyula azt mondta, a kormánypárti médiatúlsúly miatt "földharcos" kampányt kell folytatniuk, használniuk kell a közösségi médiát. A Fidesz "sms-kampányába", "Soros, migráns, Simicska" nem keverednének bele - mondta, hozzátéve: az Európai Uniót kell ehelyett a zászlóra tűzni.



Karácsony Gergely szerint a migráció fontos kérdés Európa egészének, így Magyarországra is tartozik, de nincs az első húsz kérdés között, ha az ország jövőjét nézik. Hozzátette: a Fidesznek elementáris érdeke, hogy erről legyen a vita és ne arról, milyen hosszúak a várólisták, milyen rosszak a magyar iskolák.

