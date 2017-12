Oscar-díj - Enyedi Ildikó filmje a szűkített listán

2017. december 15. 10:32

Enyedi Ildikó Testről és lélekről című alkotása is szerepel a legjobb idegen nyelvű film Oscar-díjára esélyes művek kilencesre szűkített listáján - jelentette be az amerikai filmakadémia péntekre virradóra Los Angelesben.

A legjobb idegen nyelvű alkotások között szerepel még Fatih Akin török származású német rendező Aus dem Nichts (angolul In the fade) című krimije (német-francia koprodukció), a Szeretet nélkül című dráma (orosz), az Una Mujer Fantástica című dráma (chilei), A négyzet (svéd-német-francia), az izraeli Foxtrot, a libanoni The Insult, a szenegáli Felicité és a dél-afrikai The Wound.



Az amerikai filmakadémia idén 92 alkotásból választotta ki a szűkített listán szereplő kilenc művet, amelyből január közepén az intézmény által felkért bizottságok választják ki a végső jelölteket, általában ötöt. A testületek New Yorkban, Los Angelesben, Londonban és most először San Franciscói-öböl térségében nézik meg a listán szereplő filmeket január 12. és 14. között, a végső jelölteket január 23-án jelentik be.



A legjobb idegen nyelvű film kategóriájában 1956 óta ad át díjat az amerikai filmakadémia.



Két évvel ezelőtt Nemes Jeles László Saul fia című holokausztfilmje kapta a legjobb idegen nyelvű film Oscar-szobrát.



A 90. Oscar-díjátadó ceremóniát 2017. március 4-én rendezik a hollywoodi Dolby Színházban. A gálát az ABC televízió élőben közvetíti, az adást a világ több mint 225 tévécsatornája szintén sugározza majd.

MTI