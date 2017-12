Varga: húzóágazat maradhat az építőipar jövőre is

2017. december 15. 11:19

Az építőipar a következő évben is várhatóan a gazdasági növekedés egyik húzóágazata marad - kommentálta Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter a legújabb statisztikai adatokat pénteken reggel az M1 aktuális csatornán.

A Központi Statisztikai Hivatal pénteken közölte: októberben az építőipari termelés 38,1 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit.



Varga Mihály szerint a kedvező számok mögött az húzódik meg, hogy az építőipari vállalkozások mind a magyar, mind az uniós forrásokból megrendelésekhez jutottak. A megrendelések állománya száz százalék feletti növekedést mutat - tette hozzá.



A tavalyi év végihez képest eddig másfél-kétszer annyi lakásépítési engedélyt adtak ki - mutatott rá a miniszter, aki arra is kitért, hogy idén tízezer lakás épülhet meg, miközben jövőre elérhetőnek tűnik a 14-15 ezres szám is.



Ötvenezerrel többen dolgoznak az építőiparban most az egy évvel korábbihoz képest, azonban az ágazatban néhány területen jelentős a munkaerőhiány - hangsúlyozta a nemzetgazdasági miniszter.

MTI - M1