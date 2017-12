Ellenzéki együttműködési javaslatot tett az Együtt

2017. december 15. 11:29

Átfogó, nyilvános együttműködési javaslatot tett az Együtt az ellenzéki pártoknak - közölte a párt pénteken az MTI-vel.

Értékelésük szerint "véget kell vetni az időhúzásnak" és meg kell állapodni egy-egy egyéni jelöltben.



A közlemény szerint az Együtt eldöntötte, hogy hol és mely jelöltekkel fog indulni az egyéni választókerületekben 2018 tavaszán, és melyekben lép vissza más, demokratikus pártok jelöltjei javára. "Az ellenzék útja a győzelemhez" című, koordinált indulást célzó ajánlatukat nyilvánosságra hozták és megküldték az MSZP-nek, a DK-nak, az LMP-nek és a Momentumnak.



Azt is közölték: 15 választókerületben kérik a baloldali, liberális és zöldpártok támogatását, 26 körzetben az MSZP, 24-ben pedig a DK jelöltjének indulását javasolják. Konkrét alapjavaslatot tettek az LMP és a Momentum számára is - tették hozzá.



Kezdeményezésüket azzal indokolták, hogy egyértelművé tegyék: készek visszalépni egyes választókörzetekben a kormányváltás érdekében, amennyiben azt a többi ellenzéki párt is megteszi.



Ha minden egyéni körzetben csak egy ellenzéki jelölt áll szemben a Fidesz és a Jobbik jelöltjeivel, akkor bekövetkezhet az "új rendszerváltás" - fogalmaztak, hozzátéve: a listás szavazásnál már lehet pártokra szavazni.



Megjegyezték továbbá, hogy a kormányváltás esélyeinek feladásaként értékelik, ha nem alakul ki egyéni választókerületi koordináció, s ez esetben önállóan elindulnak az általuk legelőnyösebbnek tartott helyeken.

MTI