Kern: hiba lenne feladni az uniós menekültügyi kvótákat

2017. december 15. 13:07

Hiba lenne feladni a kötelező uniós menekültügyi kvóták elgondolását, a menedékkérők tagországok közötti elosztására szolgáló rendszer felállítása nagy könnyebbséget jelentene Ausztriának - jelentette ki Christian Kern leköszönő osztrák kancellár a brüsszeli EU-csúcstalálkozó pénteki zárónapján.

Kern rövid sajtótájékoztatóján úgy vélekedett, hogy a migrációs válság kezelésére vonatkozó "eltérő álláspontok most nem fognak változni".



"Európa hatalmas lépéseket tett előre. Kancellári tisztségem kezdete óta Ausztriában minden hónapban egyre kevesebb menekültet regisztrálunk, ez pedig nem csak a saját intézkedéseinknek, hanem a Törökországgal és az észak-afrikai államokkal kötött egyezményeknek is köszönhető. Nem értem, miért kell ezt lekicsinyelni" - közölte a szociáldemokrata politikus.



A Politico brüsszeli hírportál megjegyezte, hogy Kern utódja, a néppárti Sebastian Kurz keményebb álláspontot képvisel a migráció ügyében.



Kurz egy friss interjúban hangsúlyozta, osztja az Európai Tanács elnökének többek által egyébként bírált véleményét, amely szerint a kötelező menekültügyi kvóták hatástalanok és rendkívül megosztóak. "Igaza van Donald Tusknak abban, hogy a kötelező uniós kvóták nem működtek" - fogalmazott, hozzátéve, változtatni kíván a mostani "elhibázott" migrációs politikán.



Az ülés előtt Paolo Gentiloni olasz kormányfő is megszólalt, és elismerte, történt előrelépés a bevándorlási válság kezelésében, de "még nem sikerült leküzdenünk a visegrádi országok ellenállását a kötelező kvóták ügyében".



Az uniós állam- és kormányfők csúcsértekezletén csütörtök este volt napirenden a migráció ügye, brüsszeli értesülések szerint azonban az álláspontok továbbra sem közeledtek a vitás kérdésekben.

MTI