Budapesti campusszal bővült a katolikus főiskola

2017. december 15. 14:08

Új, budapesti campusszal bővült a váci Apor Vilmos Katolikus Főiskola, az épületegyüttes pénteki átadóján Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára kiemelte: jövőre további 5 százalékkal nőnek a keresetek a felsőoktatásban.

Az államtitkár kifejtette: tavaly 15 százalékkal, idén szintén 5 százalékkal nőttek a bérek.



Hozzátette: jövőre a terület 37 milliárdos többlettel számolhat, ebből 15 milliárd forintot kutatás-fejlesztési célokra fordítanak majd. A cél az, hogy a felsőoktatásban megjelenő szellemi tartalom világszínvonalú legyen - mondta Rétvári Bence.



Kitért arra is, hogy jelentősen nőtt a diplomát szerzők aránya az elmúlt években, és Magyarország vezető helyen áll az unióban a felsőoktatásban végzettek elhelyezkedési esélyei alapján.



A parlamenti államtitkár úgy fogalmazott: akik az Apor Vilmos Katolikus Főiskolát választják nemcsak pályát, hanem értéket is választanak, az intézmény karakteresen jeleníti meg a katolikus és keresztény értékeket. Erre az elkövetkező évtizedekben egyre nagyobb szükség lesz Európában, így Magyarországon is - hangsúlyozta.



Közlése szerint az elmúlt években a pedagógusok béremelésének és a Klebelsberg ösztöndíjnak is köszönhetően egyre népszerűbb a pedagóguspálya, a jelentkezők és felvettek aránya egyaránt 30-40 százalékkal nőtt, azaz minden szeptemberben 3-4000-rel több hallgató kezdi meg tanulmányait a felsőoktatási intézményekben. Az oktatási rendszer is jobban koncentrálhat a gyermekekre, míg 6-8 éve 11,6, most 10,3 gyermek jut egy pedagógusra - mutatott rá Rétvári Bence.

Libor Józsefné, a váci székhelyű Apor Vilmos Katolikus Főiskola rektora, Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára és Beer Miklós, váci megyés püspök az intézmény budapesti campusának avatásán 2017. december 15-én. MTI Fotó: Koszticsák Szilárd



Libor Józsefné, a váci székhelyű főiskola rektora közölte: egy régi, sok éven át nem használt épületet újítottak fel Pesterzsébeten. Hozzátette: a korszerűen felszerelt épület új képzések, konferenciák helyszíne lesz majd.



Kitért arra is: keresik és megbecsülik a náluk végzett hallgatókat, az óvodapedagógusok között az itt végzettek keresete a legmagasabb egy felsőoktatási felmérés szerint.



Jelezte: az épületben található kápolna, amely Apor Vilmos nevét vette fel.



Beer Miklós, váci megyés püspök, aki megáldotta az új intézményt, kiemelte: az a nevelő-oktató küldetés, amelyet a főiskola teljesít, határokon átnyúlik és az egész magyar pedagógustársadalomnak lehetőséget kínál a felkészülésre. A campus sok lehetőséget kínál - mondta a püspök, hozzátéve, bízik abban, láthatják, hogy "megtelt az épület, és megtalálta a feladatát".



Szabados Ákos (MSZP-DK-Együtt-PM) Pesterzsébet polgármestere elmondta: a városrész kiemelkedő pillanata a mai, amikor egy új intézmény megnyitását ünneplik.



Felidézte: az épületet 1933-ban kezdték építeni, majd 24 éve, a bezárása óta gazdátlanul állt. Az önkormányzat a rendelkezésre álló eszközeivel igyekezett a támogatni a fejlesztés megvalósítását, s szeretnének az intézménnyel a jövőben is szoros kapcsolatot fenntartani - jelezte a polgármester.

Hallgatók a váci székhelyű Apor Vilmos Katolikus Főiskola budapesti campusának avatásán 2017. december 15-én. MTI Fotó: Koszticsák Szilárd

A váci székhelyű Apor Vilmos Katolikus Főiskola budapesti campusa az avatás napján, 2017. december 15-én. MTI Fotó: Koszticsák Szilárd



MTI