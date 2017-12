Megállapodott a Metro alkalmazottaival a bérekről

2017. december 15. 14:49

Megállapodott a Metro Kereskedelmi Kft. vezetősége a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezetével a január 1-jétől életbe lépő bérrendezési programról - tájékoztatta a kereskedelmi társaság az MTI-t.

A Metro januártól bevezeti a legalacsonyabb garantált munkabért, amely meghaladja a 211 ezer forintot - közölte a vállalat. Ez több mint 30 ezer forinttal magasabb a jogszabályban előírt garantált bérminimumnál.



Az áruházláncnál dolgozók további pótlékokra, valamint teljesítményfüggő és egyéb juttatásokra is számíthatnak.



A Metro közleménye szerint odafigyeltek arra, hogy ne csak a legalacsonyabb jövedelmi szinten lévő munkavállalók részesüljenek a jövő évi béremelésből. Az áruházi (nem vezetői szintű) dolgozók 86 százaléka kap januártól 23 ezer forintot meghaladó munkabéremelést - részletezték.



Az áruház vezetőinek, valamint az egyéb kiemelt felelősségű pozíciókat betöltők bére átlagosan 22 ezer forinttal emelkedik.



A Metro arról is tájékoztatott, hogy a budapesti áruházakban dolgozó munkatársak külön pótlékot kapnak a fővárosi bérek versenyképességének megtartásáért.



Dolgozói kérésnek eleget téve egész évre kiterjesztik a dolgozói vásárlási kedvezményt, valamint a karácsonyi megnövekedett forgalomra, és az ebből adódó leterheltségre tekintettel minden dolgozó Metro-kártyájára egyszeri, nettó 15 ezer forintot kap.



A vállalat vezetősége továbbá azt is vállalta, hogy január elsejétől a szakszervezet bevonásával munkacsoportot állít fel az áruházi bérsávok, valamint a targoncás pótlék rendszerének kidolgozására. A munkacsoportnak március végéig kell véglegesítenie javaslatát.

MTI