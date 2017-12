Az ENSZ-t megdöbbentette az iraki tömeges kivégzés

2017. december 15. 17:15

Az ENSZ-t megdöbbentette az Irak déli részén található Násziríja város egyik börtönében harmincnyolc elítélten végrehajtott tömeges akasztásos kivégzés - közölte pénteken Liz Throssell, a világszervezet szóvivője.

A szóvivő hozzátette, hogy az ENSZ emberi jogi hivatalát "óriási aggodalommal" tölti el a halálbüntetés alkalmazása Irakban, és ismételten felszólította a bagdadi kormányt mindenféle kivégzés leállítására.



Liz Throssell közölte: az iraki igazságügyi rendszer hiányosságainak ismeretében "rendkívül kétséges", hogy a 38 elítélt ügyében garantálták a tisztességes eljárást. Ez pedig felveti az igazságszolgáltatás kijavíthatatlan tévedésének, valamint az élethez való jog megsértésének a lehetőségét.



Az iraki igazságügyi tárca csütörtökön jelentette be, hogy terrorizmus vádjával halálra ítélt 38 "szunnita muszlim fegyverest" végeztek ki a hatóságok. A minisztérium azonban nem részletezte bűneiket, és az elítéltek koráról vagy nemzetiségéről sincsenek információk. Az ENSZ mindössze annyit tud, hogy a kivégzettek férfiak voltak.



Irak legutóbb szeptemberben végzett ki 42 - az igazságügyi tárca megfogalmazása szerint - szunnita muszlim harcost ugyancsak terrorizmus vádjával. A tárca közlése szerint mindannyian az Iszlám Állam (IÁ) terrorszervezet tagjai voltak, és a terrorizmussal kapcsolatos bűncselekmények, például a biztonsági erők elleni gyilkosságok vagy pokolgépes robbantások elkövetése miatt ítélték őket halálra.



Az iraki minisztérium csütörtökön később megerősítette, hogy a 38 "szunnita muszlim fegyveres" is az IÁ-hoz tartozott.



Throssell tudatta, hogy az idén 106 hivatalos kivégzést hajtottak végre Irakban, tavaly pedig 88 halálos ítélet végrehajtásáról tájékoztatott az iraki igazságügyi minisztérium.



Az ENSZ többször is megkérte Bagdadot, hogy bocsásson rendelkezésére részletesebb információkat a fogvatartottakról, az ítélethozatalról és a kivégzésekről, de ennek 2015 óta nem tett eleget az iraki igazságügy.



A világszervezet korábban arról számolt be, hogy becslései szerint mintegy 1200 ember van halálsoron Irakban, de ezt a számot nem tudják megerősíteni - mondta az ENSZ-szóvivő.



Bagdad december elején jelentette be, hogy katonai győzelmet aratott az Iszlám Állam felett.

MTI